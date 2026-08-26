Dirigente choferil denuncia que 27 autobuses para corredor de Santiago están en manos privadas

Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, pidió al nuevo director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) investigar el paradero de 27 autobuses que, según denunció, fueron importados para ser incorporados al corredor Duarte de la provincia Santiago, pero nunca llegaron a manos de los operadores.

Marte aseguró que las unidades, con capacidad para 50 pasajeros y valoradas en unos RD$250 millones, llegaron al país a principios del año pasado y fueron retiradas del muelle y facturadas al Estado. Sin embargo, afirmó que no han sido entregadas al corredor para el que fueron adquiridas.

"Llegaron los autobuses y alguien corrió con el balón", expresó el dirigente choferil, quien sostuvo que, de acuerdo con las informaciones que maneja la CNTT, algunas de esas unidades estarían siendo utilizadas o alquiladas al sector privado y al propio Estado.

Dijo que la denuncia fue planteada durante una reunión con el nuevo director del Intrant, Juan Manuel Méndez, a quien Marte solicitó esclarecer quién retiró los vehículos del muelle, dónde se encuentran actualmente y bajo qué condiciones estarían siendo utilizados.

El presidente de la CNTT afirmó que la situación ya fue comunicada al presidente Luis Abinader y al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, por lo que espera que el Gobierno determine el destino de los autobuses.

Cuestiona subsidio de combustible

Marte también pidió al nuevo director del Intrant investigar el destino de un supuesto subsidio equivalente a unos cinco millones de galones de combustible que, según dice, correspondían a la CNTT.

El dirigente aseguró que la organización no ha recibido "el primer galón" de ese combustible y cuestionó la transparencia con que, a su juicio, se maneja ese programa estatal.

"Entendemos que ese subsidio no es transparente, no es auditable", sostuvo Marte, al reclamar que se determine dónde están esos recursos y quiénes han sido beneficiados.

Subsidio de combustible

El presidente de la CNTT indicó que ambos temas -los autobuses y el combustible- forman parte de los asuntos que esperan sean esclarecidos por la nueva dirección del Intrant.

Marte habló luego de reunirse con el nuevo titular de esa institución.

Durante la reunión, la CNTT también solicitó que se dé seguimiento a una instancia depositada ante la Cámara de Cuentas para que el Intrant sea auditado y pidió un estudio sobre el costo operativo del pasaje en Santiago.

El nuevo director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, según Marte, se comprometió a visitar Santiago en los próximos 15 días para instalar una mesa de trabajo con los dirigentes del transporte y abordar las principales problemáticas del sector.