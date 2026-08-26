Se entrega acusado de intento de asalto a esposa del embajador Holi Matos

Foto ilustrativa de una persona con esposas. ( FREEPIK )

La Policía Nacional informó la noche de este miércoles que se entregó el hombre señalado como el autor del intento de asalto contra la familia del embajador Francisco Javier Matos Pujols (Holis Matos).

De acuerdo a una nota de la institución, el hombre, identificado como Edgar Argenis Ramírez Álvarez (Gafita), de 31 años, se entregó ante un medio de comunicación y fue trasladado a la estación policial del sector Naco, Distrito Nacional.

Francisco Javier Matos es embajador del servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex)

Conforme al parte policial, el hecho que motiva la investigación ocurrió la noche del lunes 24 de agosto, en el sector Evaristo Morales, Distrito Nacional, cuando un individuo motorizado intentó despojar de su cartera a la esposa del diplomático.

Según la denuncia, al ser enfrentado, el presunto agresor habría sacado un arma blanca y posteriormente emprendió la huida.

Acciones de la Policía

El incidente quedó registrado por cámaras de seguridad. Contra el ahora detenido existen otras denuncias de asaltos, dijo la Policía.

Indicó que Ramírez Álvarez quedó bajo custodia para completar el procedimiento correspondiente y ser puesto a disposición del Ministerio Público, a los fines legales procedentes.

La institución precisó que continúa las investigativas junto al Ministerio Público para establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.