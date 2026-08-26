Funglode pide fortalecer Ley Orgánica de la Policía para garantizar derechos antes de su aprobación

Representantes del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (Cesede) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode). ( FOTO CEDIDA POR FUNGLODE )

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), a través de su Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (Cesede), planteó la necesidad de revisar y fortalecer el proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional antes de su aprobación definitiva, al considerar que algunas de sus disposiciones requieren ajustes para garantizar su compatibilidad con la Constitución, las leyes vigentes y los derechos adquiridos de los miembros de la institución.

La posición fue expuesta en una nota de prensa, en la que la directora del Cesede, Josefina Reynoso, sostuvo que la nueva legislación debe servir como un instrumento para consolidar la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, fortalecer la seguridad ciudadana y preservar la institucionalidad democrática.

Refiere Funglode que el análisis, remitido a la Cámara de Diputados, identifica 22 observaciones de carácter constitucional vinculadas a 15 artículos y principios de la Constitución, así como otras 33 relacionadas con la técnica legislativa, para un total de 55 aspectos que, a juicio de la fundación, deben ser revisados.

Reynoso afirmó que el propósito de estas observaciones no es obstaculizar el proceso de reforma policial, sino contribuir a la aprobación de un marco jurídico que pueda sostener la transformación institucional.

"La reforma de la Policía Nacional debe conducir a una institución más profesional, eficiente y cercana al ciudadano", indicó la directora del Cesede, de acuerdo con la nota de prensa.

Uso de la fuerza y derechos ciudadanos

El informe del Cesede también advierte sobre disposiciones relacionadas con el uso de la fuerza, la privación de libertad y la disolución de manifestaciones, al considerar que estos aspectos tienen una incidencia directa sobre los derechos ciudadanos.

Por esta razón, Funglode plantea que la legislación establezca de manera clara las garantías, límites y mecanismos de control aplicables a la actuación policial.

La entidad sostiene que una ley orgánica destinada a regular el funcionamiento de la Policía Nacional debe definir reglas claras sobre el ejercicio de las funciones de sus agentes y, al mismo tiempo, garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

Atención a la carrera policial

Otro de los aspectos analizados por el Cesede se relaciona con la seguridad jurídica de los miembros de la Policía Nacional, especialmente en materia de carrera policial, retiro, pensiones, indemnizaciones y estabilidad de situaciones jurídicas previamente consolidadas.

De acuerdo con el informe citado en la nota de prensa, algunas disposiciones transitorias del proyecto podrían tener efectos sobre derechos adquiridos, mientras otras plantean modificaciones vinculadas al régimen previsional y de retiro vigente.

"Modernizar no significa desconocer derechos", expresó Reynoso, al sostener que una transformación institucional debe proteger tanto a la ciudadanía como los derechos reconocidos a los integrantes de la Policía Nacional.

Funglode y el Cesede consideran que la futura ley orgánica de la Policía Nacional debe sustentarse en tres principios: el respeto a la Constitución y las leyes, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y de la carrera de los miembros de la institución.

La organización reiteró su disposición de continuar aportando análisis técnicos y propuestas al debate sobre la reforma policial y las políticas públicas de seguridad ciudadana.

Según Reynoso, por la naturaleza de una ley orgánica, la iniciativa requiere un elevado nivel de rigor jurídico y técnico, debido a que regulará aspectos relacionados con la estructura, organización, funcionamiento y competencias de una de las principales instituciones responsables de la seguridad y la convivencia democrática del país.