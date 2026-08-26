La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles que mantiene una fuerza de tarea conjunta desplegada a nivel nacional para fortalecer los operativos de interdicción migratoria y el control de las personas que ingresan al territorio dominicano por vías no autorizadas.

El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, explicó que la institución ha reforzado sus capacidades operativas con el reclutamiento de nuevos agentes migratorios, quienes trabajan junto a las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, el Ejército y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

Lee Ballester señaló que estos organismos también han fortalecido los controles en la zona fronteriza y que Migración dispone de bases de datos biométricas para validar la identidad de las personas detenidas fuera de los pasos formales de entrada al país.

"Nosotros también estamos trabajando con los organismos de inteligencia, los organismos de seguridad del Estado y nos mantenemos vigilantes ante cualquier situación que se presente en lo que respecta a ese importante tema de control migratorio", afirmó.

El funcionario indicó además que la institución trabaja para ampliar su personal y que proyecta contar con más de 2,500 agentes migratorios distribuidos en todo el territorio nacional.

Fortalecen tecnología e inteligencia

El director de Migración informó que también han sido fortalecidas las capacidades de inteligencia y las estructuras tecnológicas de la institución, con inversiones dirigidas al almacenamiento de datos, interoperabilidad y conectividad.

Agregó que está en proyecto un nuevo sistema de redundancia que permitirá contar con respaldos ante eventuales fallas en los sistemas tecnológicos, con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones.

Para financiar estas mejoras, dijo que la institución gestiona recursos presupuestarios y que ha recibido el respaldo del presidente Luis Abinader.

"Todo el mundo está consciente del gran interés que ha puesto el presidente de la República en este tema y, sobre todo, en garantizarle a los dominicanos que la política migratoria que ha sido implementada por él se logre el máximo cumplimiento", sostuvo.

Más de 219 casos

Sobre las acciones legales derivadas de los operativos, Lee Ballester informó que actualmente se manejan más de 219 casos, aunque aclaró que la cifra es dinámica.

Explicó que, cuando existen evidencias suficientes, Migración procede con los sometimientos correspondientes ante la justicia y trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Interior y Policía y la Procuraduría General de la República.

El funcionario también destacó la coordinación con distintas instancias del Ministerio Público para dar seguimiento a casos relacionados con tráfico de personas y prófugos detectados en los diferentes aeropuertos del país.

Las declaraciones de Lee Ballester, fueron ofrecidas en el marco de la presentación de las nuevas facilidades del pasaporte electrónico para el acceso automático por Autogate en los aeropuertos del país.