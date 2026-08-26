Policía desmantela banda acusada de robar más de RD$14 millones en varios negocios del país

Esquema policial de la supuesta banda de rompedores de establecimientos comerciales y empresas. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL. )

La Policía Nacional informó este miércoles que desmanteló una presunta estructura criminal dedicada a cometer robos mediante roturas en establecimientos comerciales, empresas y entidades financieras.

De acuerdo con una nota de prensa, durante el operativo fueron apresados siete integrantes de la alegada banda y se activó la búsqueda de otros seis que permanecen prófugos.

Entre los detenidos figura, conforme a una nota de prensa de la Policía, Osiris Rafael Delgado Ceballo (a) "la Puerquita", señalado como presunto líder de la organización y quien se encuentra recluido en la cárcel de La Vega, conforme indicó la institución.

También fueron apresados Kreilin Omar Delgado Jiménez (a) "Omar"; Fraylin de Js. Valerio Delgado (a) "el Primo"; Víctor Manuel Gómez Reyes; Constauri Yanuel Tejada Trinidad; Juan de Jesús Núñez Bruno (a) "Gordo" y Livand Andrés Sosa González (a) "Diseñador".

Investigación

Conforme a la investigación, la estructura estaría vinculada a una serie de robos e intentos de robo mediante roturas registrados durante 2026 en La Vega, Higüey, Villa Tapia, Maimón, Puerto Plata, Cotuí, Jima Abajo y otras demarcaciones, donde los implicados habrían utilizado vehículos, herramientas, vestimentas y otros recursos para ejecutar los hechos.

Entre los establecimientos afectados figuran una heladería, una ferretería, sucursales de agencias de envíos de remesas, una fábrica de queso, una financiera, además de un intento de robo a un cajero automático de una entidad bancaria, ubicado en una estación de combustibles.

La nota refiere que durante las pesquisas fueron ocupados vehículos, herramientas, equipos para clonación de placas, prendas de vestir y otras evidencias, mientras que el dinero sustraído en los hechos documentados asciende a aproximadamente 14,302,481 pesos y 4,334 dólares.

Prófugos

La Policía mantiene activa la búsqueda de Carli Patrick (a) "Omega"; Jhon "el Haitiano", y/o "Blanco" y/o "Viejo"; "el Grande" y/o "Boby"; "el Flaco"; "el Ganter" y Charlie Plasencia Díaz (a) "Chai", señalados como integrantes prófugos de la estructura.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades profundizan las investigaciones para localizar a los prófugos y determinar su participación en otros hechos delictivos.