La sequía golpea al Caribe: Puerto Rico declara desastre agrícola y RD advierte sobre el déficit

El Parque Nacional Sierra de Bahoruco es una de las zonas azotadas por la sequía en la República Dominicana ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La sequía comienza a mostrar con mayor fuerza sus efectos en el Caribe. Puerto Rico recibió este miércoles la aprobación de una declaración federal de desastre por sequía para la agricultura, mientras República Dominicana advierte que atraviesa desde mayo un período prolongado de déficit de precipitaciones y enfrenta un mayor riesgo de sequía meteorológica durante el segundo semestre de 2026.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aprobó la declaración solicitada por la gobernadora puertorriqueña, Jenniffer González, una decisión que permitirá a agricultores y productores afectados acceder a programas de asistencia del USDA y de la Farm Service Agency (FSA), entre ellos préstamos de emergencia para cubrir costos de producción y reemplazar propiedades esenciales.

Según informó EFE, el 62 % del territorio de Puerto Rico se encuentra bajo sequía severa y dentro de esas áreas un 33 % ha alcanzado niveles de sequía extrema. La declaración federal incluye 26 municipios, concentrados principalmente en el sur y el oeste de la isla.

La medida profundiza la respuesta oficial a una crisis hídrica que ya había llevado a González a declarar el 31 de julio un estado de emergencia para todo Puerto Rico. Durante agosto, las autoridades establecieron además un racionamiento de agua de 48 horas en siete municipios, incluido San Juan, debido principalmente a los bajos niveles del embalse Carraízo.

"Esta declaración representa una herramienta adicional para nuestros agricultores en un momento en que enfrentan condiciones difíciles", afirmó la gobernadora.

González había solicitado al Gobierno estadounidense acelerar las designaciones sin esperar que concluyeran los cálculos de las pérdidas agrícolas debido a que los daños continuaban evolucionando.

República Dominicana mira el mismo riesgo

Al otro lado del canal de la Mona, República Dominicana todavía no enfrenta una situación comparable con la puertorriqueña, pero las señales de alerta se acumulan. Durante la COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que se celebra en Mongolia, el país advirtió sobre la creciente variabilidad de las lluvias y el riesgo de sequía meteorológica.

Davis Aracena, viceministro interino de Medio Ambiente, explicó que el territorio dominicano atraviesa "un periodo prolongado de déficit de precipitaciones desde el mes de mayo" y recordó que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) ha advertido sobre un mayor riesgo de sequía durante el segundo semestre.

Mayo, tradicionalmente uno de los meses lluviosos, terminó con un déficit nacional de precipitaciones del 46 %.

El panorama puede complicarse en los próximos meses. A mediados de agosto, durante una reunión del Comité de Operación de Presas y Embalses, el Indomet informó que El Niño podría fortalecerse durante septiembre y octubre, un fenómeno que tiende a disminuir las probabilidades de que ciclones tropicales impacten directamente al país y aporten las lluvias que suelen recuperar las reservas hídricas.

Alerta de las autoridades "del agua" dominicana

Las autoridades dominicanas sostienen que el desafío exige anticiparse. Medio Ambiente ha señalado que el país dispone del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, planes de contingencia y mecanismos de coordinación como el Gabinete del Agua.

En la COP17, Aracena resumió la prioridad dominicana: "La resiliencia ante la sequía comienza mucho antes de que llegue la emergencia".

La situación de Puerto Rico muestra precisamente hasta dónde puede escalar el problema: de un déficit prolongado de lluvias a restricciones de agua, pérdidas agrícolas y, finalmente, una declaración federal de desastre. Para República Dominicana, la advertencia llega mientras todavía existe margen para reforzar las medidas preventivas.