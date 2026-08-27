Policía Nacional realiza nuevas designaciones en direcciones regionales claves

Ernesto Rodríguez García, director de la Policía Nacional. ( FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, dispuso este jueves una serie de cambios en puestos operativos y administrativos de la institución.

El propósito de estas nuevas asignaciones operativas es fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar la supervisión y reforzar el liderazgo policial en distintos puntos del país.

Entre las designaciones figuran nuevos comandantes para departamentos operativos ubicados en zonas estratégicas de las provincias Santo Domingo, Azua, Monte Plata y Elías Piña, así como cambios en posiciones de dirección y supervisión dentro de la estructura policial.

El coronel Melvyn Antonio Polanco Lebrón fue designado comandante del Departamento Operativo I de Prevención y Persecución a Invasores de Propiedades Públicas y Privadas, con asiento en la Dirección Regional Cibao Central.

Mientras, el coronel Edward Jesús Díaz Núñez asumirá como subdirector Regional Sur Central y el coronel Gregorio Rosario de León estará al frente del Área de Protección y Seguridad Interna.

En la Dirección Regional Santo Domingo Oriental fueron designados varios comandantes.

El coronel Eddy Bienvenido Manzueta Vásquez ocupará el Departamento Operativo I Los Frailes; el coronel Limardo Báez Colas , el Departamento Operativo I El Almirante; el coronel José Manuel Solís Morillo , el Departamento Operativo I Boca Chica, y el teniente coronel Marcos Antonio de León Feliz , el Departamento Operativo I Santo Domingo Zonal Este.

También fueron designados el coronel José M. Rodríguez Reyes como comandante del Departamento Operativo I Azua; el teniente coronel Joan Miguel Feliz como comandante del Departamento Operativo I Monte Plata, y el teniente coronel Ernesto de León Olivero como comandante del Departamento Operativo I Elías Piña.

Refuerzo de la estructura territorial

Como parte de los cambios en áreas centrales, el teniente coronel Santiago Lora Almanzar fue designado subdirector Central de Soporte y Servicios.

La Policía Nacional indicó en un comunicado de prensa, que las designaciones buscan mantener una estructura operativa dinámica, fortalecer el liderazgo territorial y garantizar una supervisión más efectiva de las labores preventivas y de persecución del delito.

Los movimientos se producen en áreas consideradas claves para la gestión policial, con nuevos responsables al frente de departamentos operativos y posiciones de supervisión, bajo la orientación de fortalecer la respuesta institucional y la cercanía con las comunidades.