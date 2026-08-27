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cambios en la Policía Nacional
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Policía Nacional realiza nuevas designaciones en direcciones regionales claves

Los cambios incluyen nuevos comandantes en zonas estratégicas como el Comando Cibao Central y la Dirección Regional Sur Central, entre otros

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    Policía Nacional realiza nuevas designaciones en direcciones regionales claves
    Ernesto Rodríguez García, director de la Policía Nacional. (FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL)

    El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, dispuso este jueves una serie de cambios en puestos operativos y administrativos de la institución.

    El propósito de estas nuevas asignaciones operativas es fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar la supervisión y reforzar el liderazgo policial en distintos puntos del país.

    Entre las designaciones figuran nuevos comandantes para departamentos operativos ubicados en zonas estratégicas de las provincias Santo Domingo, Azua, Monte Plata y Elías Piña, así como cambios en posiciones de dirección y supervisión dentro de la estructura policial.

    RELACIONADAS

    El coronel Melvyn Antonio Polanco Lebrón fue designado comandante del Departamento Operativo I de Prevención y Persecución a Invasores de Propiedades Públicas y Privadas, con asiento en la Dirección Regional Cibao Central.

    Mientras, el coronel Edward Jesús Díaz Núñez asumirá como subdirector Regional Sur Central y el coronel Gregorio Rosario de León estará al frente del Área de Protección y Seguridad Interna.

    En la Dirección Regional Santo Domingo Oriental fueron designados varios comandantes.

    El coronel Eddy Bienvenido Manzueta Vásquez ocupará el Departamento Operativo I Los Frailes; el coronel Limardo Báez Colas, el Departamento Operativo I El Almirante; el coronel José Manuel Solís Morillo, el Departamento Operativo I Boca Chica, y el teniente coronel Marcos Antonio de León Feliz, el Departamento Operativo I Santo Domingo Zonal Este.

    También fueron designados el coronel José M. Rodríguez Reyes como comandante del Departamento Operativo I Azua; el teniente coronel Joan Miguel Feliz como comandante del Departamento Operativo I Monte Plata, y el teniente coronel Ernesto de León Olivero como comandante del Departamento Operativo I Elías Piña.

    Refuerzo de la estructura territorial

    Como parte de los cambios en áreas centrales, el teniente coronel Santiago Lora Almanzar fue designado subdirector Central de Soporte y Servicios.

    La Policía Nacional indicó en un comunicado de prensa, que las designaciones buscan mantener una estructura operativa dinámica, fortalecer el liderazgo territorial y garantizar una supervisión más efectiva de las labores preventivas y de persecución del delito.

    Los movimientos se producen en áreas consideradas claves para la gestión policial, con nuevos responsables al frente de departamentos operativos y posiciones de supervisión, bajo la orientación de fortalecer la respuesta institucional y la cercanía con las comunidades.

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