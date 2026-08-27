Policía Nacional realiza nuevas designaciones en direcciones regionales claves
Los cambios incluyen nuevos comandantes en zonas estratégicas como el Comando Cibao Central y la Dirección Regional Sur Central, entre otros
El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, dispuso este jueves una serie de cambios en puestos operativos y administrativos de la institución.
El propósito de estas nuevas asignaciones operativas es fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar la supervisión y reforzar el liderazgo policial en distintos puntos del país.
Entre las designaciones figuran nuevos comandantes para departamentos operativos ubicados en zonas estratégicas de las provincias Santo Domingo, Azua, Monte Plata y Elías Piña, así como cambios en posiciones de dirección y supervisión dentro de la estructura policial.
El coronel Melvyn Antonio Polanco Lebrón fue designado comandante del Departamento Operativo I de Prevención y Persecución a Invasores de Propiedades Públicas y Privadas, con asiento en la Dirección Regional Cibao Central.
Mientras, el coronel Edward Jesús Díaz Núñez asumirá como subdirector Regional Sur Central y el coronel Gregorio Rosario de León estará al frente del Área de Protección y Seguridad Interna.
En la Dirección Regional Santo Domingo Oriental fueron designados varios comandantes.
El coronel Eddy Bienvenido Manzueta Vásquez ocupará el Departamento Operativo I Los Frailes; el coronel Limardo Báez Colas, el Departamento Operativo I El Almirante; el coronel José Manuel Solís Morillo, el Departamento Operativo I Boca Chica, y el teniente coronel Marcos Antonio de León Feliz, el Departamento Operativo I Santo Domingo Zonal Este.
También fueron designados el coronel José M. Rodríguez Reyes como comandante del Departamento Operativo I Azua; el teniente coronel Joan Miguel Feliz como comandante del Departamento Operativo I Monte Plata, y el teniente coronel Ernesto de León Olivero como comandante del Departamento Operativo I Elías Piña.
Refuerzo de la estructura territorial
Como parte de los cambios en áreas centrales, el teniente coronel Santiago Lora Almanzar fue designado subdirector Central de Soporte y Servicios.
La Policía Nacional indicó en un comunicado de prensa, que las designaciones buscan mantener una estructura operativa dinámica, fortalecer el liderazgo territorial y garantizar una supervisión más efectiva de las labores preventivas y de persecución del delito.
Los movimientos se producen en áreas consideradas claves para la gestión policial, con nuevos responsables al frente de departamentos operativos y posiciones de supervisión, bajo la orientación de fortalecer la respuesta institucional y la cercanía con las comunidades.