Ocupan armas, municiones y cigarrillos ilegales durante allanamientos en Santiago

Evidencias incautadas durante las intervenciones ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA POLICÍA NACIONAL )

Las autoridades ocuparon armas de fuego, municiones, 10,000 unidades de cigarrillos de la marca Capital durante seis allanamientos realizados de manera simultánea en distintos sectores de Santiago.

Las intervenciones fueron ejecutadas por agentes de la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia (Dintel), con el apoyo del equipo SWAT, la Policía Preventiva y representantes del Ministerio Público.

Durante los operativos fueron detenidas cuatro personas para fines de investigación.

Evidencias incautadas

Entre las evidencias ocupadas figura una pistola Taurus calibre 9 milímetros, que no contaba con documentación, así como un rifle de aire y un cargador para pistola del mismo calibre.

También fueron incautadas 83 cápsulas calibre 9 milímetros, tres cartuchos calibre 12 y dos armas blancas.

Sectores intervenidos

Los allanamientos se llevaron a cabo en los sectores El Dorado II, Palo Amarillo, de Sabana Iglesia; Don Pedro y Las Palomas, en Licey al Medio, además de El Ejido, en Santiago.

Las personas detenidas y las evidencias ocupadas fueron entregadas al Ministerio Público, que procederá conforme a las disposiciones legales correspondientes.