×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
intervención carretera El Derrumbao
intervención carretera El Derrumbao

Senador Moisés Ayala exige solución definitiva para el tramo carretero "El Derrumbao" en Barahona

Reitera su llamado al Gobierno para intervenir la carretera El Derrumbao, que representa un riesgo para los conductores

    Expandir imagen
    Senador Moisés Ayala exige solución definitiva para el tramo carretero "El Derrumbao" en Barahona
    El senador Moisés Ayala. (FOTO CEDIDA A DL.)

    El senador de Barahona, Moisés Ayala, reiteró este jueves su llamado al Gobierno para que disponga una intervención definitiva del tramo carretero conocido como "El Derrumbao", en la carretera Barahona–Enriquillo, al considerar que representa una amenaza permanente para la seguridad de quienes transitan por esa vía.

    Ayala señaló que no es la primera vez que plantea la necesidad de solucionar esta problemática y solicitó nuevamente al presidente Luis Abinader y al ministro de Obras Públicas disponer de una intervención urgente en ese punto crítico de la provincia.

    El legislador también expresó su agradecimiento al Gobierno Central por las obras inauguradas durante el pasado fin de semana en Barahona, entre ellas el Hotel Escuela Turística Guarocuya y la terminación de la carretera Cabral–Polo.

    • "Valoramos las obras que se están ejecutando, pero confiamos en que esta gestión también le dará a Barahona la solución definitiva a ´El Derrumbao´ que hemos esperado por tantos años", manifestó Ayala.

    Necesidad de intervención

    El senador sostuvo que la intervención de ese tramo debe ser asumida como una prioridad para garantizar la seguridad vial y evitar que las condiciones de la carretera continúen representando un riesgo para conductores y pasajeros.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.