Senador Moisés Ayala exige solución definitiva para el tramo carretero "El Derrumbao" en Barahona

El senador de Barahona, Moisés Ayala, reiteró este jueves su llamado al Gobierno para que disponga una intervención definitiva del tramo carretero conocido como "El Derrumbao", en la carretera Barahona–Enriquillo, al considerar que representa una amenaza permanente para la seguridad de quienes transitan por esa vía.

Ayala señaló que no es la primera vez que plantea la necesidad de solucionar esta problemática y solicitó nuevamente al presidente Luis Abinader y al ministro de Obras Públicas disponer de una intervención urgente en ese punto crítico de la provincia.

El legislador también expresó su agradecimiento al Gobierno Central por las obras inauguradas durante el pasado fin de semana en Barahona, entre ellas el Hotel Escuela Turística Guarocuya y la terminación de la carretera Cabral–Polo.

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"Valoramos las obras que se están ejecutando, pero confiamos en que esta gestión también le dará a Barahona la solución definitiva a ´El Derrumbao´ que hemos esperado por tantos años", manifestó Ayala.

Necesidad de intervención

El senador sostuvo que la intervención de ese tramo debe ser asumida como una prioridad para garantizar la seguridad vial y evitar que las condiciones de la carretera continúen representando un riesgo para conductores y pasajeros.