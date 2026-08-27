¿Pausa mundial de visas de residencia de Estados Unidos alcanza a los solicitantes dominicanos?

Ciudadanos en el centro de atención a solicitudes de visa. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de suspender temporalmente las entrevistas para visas de inmigrante en sus embajadas y consulados tiene efectos directos sobre los solicitantes dominicanos que esperan completar procesos de residencia permanente.

La medida, confirmada por medios internacionales como Reuters, The Guardian y Financial Times, tiene alcance mundial. Su aplicación incluye, por tanto, la sección consular de la Embajada estadounidense en Santo Domingo, una de las oficinas con mayor volumen de solicitudes de residencia por reunificación familiar.

Según las informaciones disponibles, las autoridades estadounidenses pausaron las entrevistas mientras los funcionarios consulares reciben capacitación sobre nuevas instrucciones para determinar si un solicitante podría convertirse en "carga pública", expresión utilizada por la legislación migratoria para evaluar la posibilidad de que una persona dependa principalmente de determinadas ayudas gubernamentales.

"Mientras trabajamos en acomodar esta formación a fondo, las citas de servicios de visado serán ajustadas", indicó a EFE un portavoz del Departamento de Estado, que no aclaró cuándo se reanudarán esos servicios.

La revisión podría considerar factores como edad, salud, composición familiar, recursos económicos, educación, experiencia laboral y capacidad del patrocinador estadounidense para sostener al inmigrante. Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha informado cuánto durará la capacitación ni cuándo serán reanudadas las citas.

Solicitantes de distintos países han comenzado a recibir mensajes de cancelación o aplazamiento. Las entrevistas afectadas serían reprogramadas, pero todavía no existe un calendario definido. En la República Dominicana, la Embajada de Estados Unidos no había publicado, al cierre de esta información, instrucciones locales detalladas sobre la ejecución de la pausa.

"Cuando hay cambios en las citas para entrevistas de visados, las embajadas y consulados comunican cualquier cambio directamente a los solicitantes", indicó el portavoz, algo que coincide con los mensajes que han comenzado a recibir solicitantes de visado en todo el mundo con suspensiones de citas ya programadas.

La medida no significa necesariamente que todo el proceso de residencia haya quedado paralizado. El Centro Nacional de Visas podría continuar recibiendo formularios, pagos y documentos y completando la revisión preliminar de los expedientes. Lo suspendido de manera comprobada son las entrevistas consulares. Tampoco está claro qué ocurrirá con personas ya entrevistadas cuyos pasaportes permanecen pendientes de recibir la visa.

Las visas temporales de turismo y negocios B1/B2, estudios y empleos no permanentes no están comprendidas en la suspensión, según los reportes disponibles. Tampoco se ha anunciado la revocación general de visas de residencia ya expedidas.

¿Qué deben hacer los dominicanos que tengan citas para entrevistas?

Los dominicanos con entrevistas próximas deben revisar sus correos electrónicos, la carpeta de mensajes no deseados y el estado de sus expedientes en el sistema CEAC. No deben considerar cancelada una cita sin recibir comunicación oficial ni entregar dinero a personas que prometan fechas especiales.

La pausa mundial es distinta de la restricción impuesta anteriormente a solicitantes de 75 países. La República Dominicana no estaba incluida en aquella lista, pero sí queda alcanzada por esta nueva interrupción global de entrevistas.

Revocación a solicitantes de asilo La medida sigue a los planes del gobierno republicano de revocar las visas de paseo (B1/B2) para aquellas personas que solicitaron la visa después de ingresar al país por turismo o negocios. De concretarse, la medida podría afectar a unas 200,000 personas que actualmente tienen solicitudes de asilo pendientes. Además, la Casa Blanca quiere elevar los requisitos para obtener el visado de trabajo H-1B y demandar que los empleadores que lo usen para atraer trabajo cualificado paguen más de 100,000 dólares al año para su renovación.

¿Hasta cuándo será la suspensión?

Según otra fuente citada por el Washington Post, las citas para obtener visados de inmigrante han sido canceladas desde el lunes hasta el final de este mes de agosto.