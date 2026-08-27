Comisión inicia seguimiento al nuevo Código Penal para facilitar su aplicación y evaluar mejoras

Además de Ray Guevara, el decreto oficial incluye entre sus integrantes a Leyda Margarita Piña Medrano, Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, Julio César Castaños Guzmán, Luz Díaz, José Lorenzo Fermín, Eduardo Jorge Prats y Alejandro Moscoso Segarra, junto a los periodistas y directores de medios Persio Maldonado y Aníbal de Castro. ( IMAGEN SUMINISTRADA POR LA COMISIÓN. )

La puesta en funcionamiento del nuevo Código Penal dominicano entra en una etapa de seguimiento, explicación y evaluación con la primera reunión de la comisión creada por el Poder Ejecutivo para acompañar la aplicación de una de las reformas jurídicas más importantes de las últimas décadas.

El organismo, encabezado por el expresidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara, comenzó sus trabajos en la Universidad APEC (UNAPEC), que servirá como sede para coordinar las iniciativas de socialización y análisis de la nueva legislación.

El encuentro se produce pocas semanas después de que el Código Penal entrara en vigencia, el pasado 3 de agosto, sustituyendo una legislación cuyo origen se remontaba a 1884. La reforma había sido promulgada originalmente mediante la Ley 74-25 y posteriormente recibió modificaciones a través de la Ley 44-26, del 27 de julio de este año.

Nueva comisión de seguimiento

La creación de la comisión introduce ahora un mecanismo para observar cómo funciona la legislación en la práctica y detectar aspectos que puedan requerir aclaraciones, difusión o eventuales modificaciones.

Durante su primera sesión, sus miembros discutieron la metodología que utilizarán y ponderaron distintas líneas de acción para cumplir con las responsabilidades asignadas mediante el Decreto 507-26, emitido por el presidente Luis Abinader el 27 de julio.

El propio Poder Ejecutivo había explicado al anunciar la comisión que uno de sus objetivos sería coordinar posibles mejoras futuras al Código Penal, además de contribuir a su socialización.

Ese componente convierte al organismo en una instancia que puede servir de puente entre la aprobación de la reforma y los problemas que surjan durante su aplicación cotidiana en tribunales, fiscalías y otras instituciones vinculadas al sistema de justicia.

La nueva legislación incorpora figuras penales que no estaban contempladas expresamente en el antiguo Código, entre ellas el feminicidio, sicariato, ciberacoso, violencia económica, difusión de deepfakes con fines de chantaje, estafas piramidales, instigación al suicidio, desaparición forzada y obstrucción de justicia, entre otras conductas asociadas a nuevas formas de criminalidad.

Además, el proceso de actualización no terminó con la promulgación original. A finales de julio, el Congreso aprobó nuevas modificaciones que posteriormente quedaron recogidas junto al Código en una versión oficial unificada, publicada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para facilitar su consulta y reducir las dificultades de interpretación.

Integrantes de la comisión

Además de Ray Guevara, el decreto oficial incluye entre sus integrantes a Leyda Margarita Piña Medrano, Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, Julio César Castaños Guzmán, Luz Díaz, José Lorenzo Fermín, Eduardo Jorge Prats y Alejandro Moscoso Segarra, junto a los periodistas y directores de medios Persio Maldonado y Aníbal de Castro.

La presencia conjunta de juristas, académicos y representantes de los medios busca que el seguimiento no se limite a una discusión exclusivamente jurídica, sino que también permita acercar a la ciudadanía una legislación extensa que modifica de manera significativa las reglas penales vigentes en el país.