República Dominicana gana por primera vez Fuerza Comando 2026

La competencia enfrentó a unidades militares especializadas en ejercicios que exigieron resistencia física, precisión, velocidad, dominio técnico, planificación y fortaleza mental. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

La República Dominicana conquistó por primera vez el primer lugar de Fuerza Comando Paraguay 2026, una de las principales competencias internacionales de fuerzas especiales, en la que participaron equipos militares de élite de 17 países, informó la noche de este jueves la Dirección de Prensa de la Presidencia.

Dijo que el resultado representa un hecho histórico para las Fuerzas Armadas dominicanas, cuyos representantes demostraron durante las distintas pruebas un alto nivel de preparación física, técnica y táctica, además de capacidad de coordinación, liderazgo y respuesta bajo presión.

"La competencia enfrentó a unidades militares especializadas en ejercicios que exigieron resistencia física, precisión, velocidad, dominio técnico, planificación y fortaleza mental", refiere el documento.

El triunfo, de acuerdo con la Presidencia, refleja el proceso de entrenamiento y profesionalización que han desarrollado las unidades de fuerzas especiales dominicanas, así como la actualización de sus equipos, armamentos y medios especializados.

Orgullo para las Fuerzas Armadas

Mediante una nota de prensa, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, calificó la victoria como un motivo de orgullo para el país y reconoció el esfuerzo de los soldados, instructores y entrenadores que participaron en la preparación del equipo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/whatsapp-image-2026-08-27-at-64548-pm-b6befeb9.jpeg Diferentes pruebas de resistencia en que el equipo de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana obtuvo el primer lugar. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/whatsapp-image-2026-08-27-at-64550-pm-3774dbca.jpeg Momento de la competencia del equipo dominicano en Fuerza Comando 2026. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/whatsapp-image-2026-08-27-at-64549-pm-6a6b5006.jpeg Fuerza Comando 2026 llevaba a cabo diferentes pruebas de resistencia. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) ‹ >

Fernández Onofre sostuvo que el resultado también constituye una motivación para continuar fortaleciendo la preparación y modernización de las capacidades militares.

La participación dominicana en Fuerza Comando forma parte de los escenarios internacionales en los que unidades de operaciones especiales ponen a prueba sus capacidades y comparten experiencias con fuerzas de otros países.

Con el primer lugar obtenido en Paraguay, República Dominicana alcanza por primera vez la máxima posición de esta competencia y eleva su presencia en el ámbito internacional de las operaciones especiales.