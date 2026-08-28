El CNM continuará el 8 de septiembre el proceso de evaluación de jueces de la Suprema Corte

El Consejo Nacional e la Magistratura, encabezados por el presidente Luis Abinader. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidió durante la sesión de este viernes, reunirse nuevamente el próximo 8 de septiembre para continuar el proceso de evaluación de desempeño de siete jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Según un comunicado, la decisión busca conceder a los integrantes del Consejo un "período razonable" para estudiar los informes correspondientes a los siete años de desempeño de los magistrados evaluados, así como revisar el contenido de las entrevistas realizadas el pasado martes 25 de agosto.

El Consejo acordó además, mantener el cronograma aprobado para el proceso de selección, cuyo inicio está previsto para el lunes 31 de agosto.

De acuerdo con la información, este proceso está destinado a cubrir las cuatro vacantes existentes en la Suprema Corte de Justicia, así como las que eventualmente pudieran generarse como resultado de la evaluación en curso. Permitirá además considerar postulantes provenientes de la carrera judicial, del ejercicio profesional del derecho y del ámbito académico, conforme a las disposiciones constitucionales y reglamentarias aplicables.

El CNM precisó que el proceso de evaluación de los actuales jueces concluirá antes de que finalice el de selección para cubrir las vacantes.

Los jueces entrevistados fueron Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Alejandro Bello Ferreras, Fran Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico.

Procedimiento de evaluación

El artículo 4, párrafo I, del reglamento de evaluación, indica que el Consejo Nacional de la Magistratura celebrará cuantas reuniones sean necesarias, a partir del vencimiento del plazo para contestar las objeciones, con miras a agotar el proceso de evaluación de los jueces sometidos a este ejercicio.

En tanto el párrafo II del citado artículo, sostiene que en su evaluación, el Consejo ponderará los documentos presentados, las informaciones recibidas y la entrevista realizada a cada juez, además de sus cualidades personales y profesionales, conforme a los criterios establecidos en el reglamento, a fin de decidir sobre la confirmación de los magistrados sometidos al proceso.

Los informes de desempeño de los jueces evaluados se encuentran disponibles en el portal electrónico del Consejo Nacional de la Magistratura.

Integrantes del CNM El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por el presidente Luis Abinader, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el senador Omar Fernández, el diputado Tobías Crespo y jueza Nancy Salcedo que funge como secretaria.