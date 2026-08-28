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coordinación Defensa Civil COE
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Defensa Civil y COE acuerdan fortalecer coordinación ante emergencias

Ambas entidades se comprometen a trabajar juntas para garantizar una respuesta efectiva ante situaciones de emergencia en el país

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    Defensa Civil y COE acuerdan fortalecer coordinación ante emergencias
    El director del COE, coronel Erdwin Olivares junto al director ejecutivo de la Defensa Civil dominicana, Carlos Paulino, (FOTO CEDIDA POR LA DEFENSA CIVIL.)

    El director ejecutivo de la Defensa Civil, Carlos Paulino, recibió este jueves al nuevo director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), coronel Erdwin Olivares, con quien conversó sobre la importancia de fortalecer la coordinación entre ambas instituciones.

    Durante el encuentro, Paulino aseguró que ambas entidades trabajarán de manera coordinada para unir esfuerzos y capacidades, con el objetivo de fortalecer la preparación y garantizar una respuesta oportuna y efectiva ante situaciones de emergencia en el país.

    De su lado, Olivares señaló que este nuevo capítulo de la gestión de riesgos beneficiará a miles de personas vulnerables ante los efectos de fenómenos naturales o provocados por la acción humana.

    • El director del COE destacó la importancia de mantener una coordinación efectiva entre las instituciones que forman parte del sistema de gestión de riesgos para continuar salvando vidas.

    Reunión en la CNE

    La reunión de trabajo se realizó en las instalaciones del edificio de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

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