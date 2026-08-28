Noticias que fueron tendencia

En la extensa lista de publicaciones de Diario Libre durante la semana, cinco temas concentraron especialmente la atención de los lectores. La disputa tecnológica entre Estados Unidos y China con la República Dominicana como escenario, las primeras medidas del nuevo director de la Policía Nacional, la naturalización de 182 extranjeros, el dominio de Marileidy Paulino en la Liga Diamante y la propuesta de reajustar la tarifa eléctrica estuvieron entre las historias de mayor interés.

Política internacional, seguridad, ciudadanía, deporte y economía marcaron así una agenda diversa que conectó asuntos nacionales con debates de alcance global.

China y EE. UU. chocan por la tecnología en suelo dominicano

La creciente rivalidad entre Estados Unidos y China abrió un frente poco habitual en la República Dominicana, donde las embajadas de ambas potencias protagonizaron un intercambio público sobre la seguridad de las tecnologías chinas utilizadas en el país y en la región.

La controversia comenzó después de que la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo difundiera una advertencia de Washington sobre compañías como Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI. El mensaje estadounidense planteó que esas tecnologías podrían representar riesgos de espionaje, ataques informáticos e interrupciones de redes.

Washington sostuvo que las empresas están sujetas a las leyes de China y llamó a sus socios en América a sustituir esos equipos por proveedores considerados confiables. Sin embargo, la advertencia no identificó instituciones dominicanas afectadas ni presentó casos concretos de espionaje registrados en el país.

China respondió a través de su embajador en Santo Domingo, Chen Luning, quien rechazó los señalamientos y los calificó como una tergiversación de la realidad. El diplomático atribuyó la posición estadounidense a una "mentalidad de la Guerra Fría" y defendió el comportamiento de las empresas tecnológicas chinas.

El episodio colocó a República Dominicana en medio de una competencia estratégica más amplia entre Washington y Beijing por las telecomunicaciones, las redes digitales y otras infraestructuras sensibles. La particularidad fue que, esta vez, el enfrentamiento diplomático se desarrolló públicamente desde Santo Domingo.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, descartó que la advertencia de la Embajada de Estados Unidos sobre posibles riesgos de espionaje vinculados a la tecnología china tenga relación con la licitación que permitirá a Viettel, empresa de capital vietnamita, entrar al mercado dominicano de telecomunicaciones. Gómez Mazara afirmó que la inquietud estadounidense no está relacionada con esa compañía y señaló que Estados Unidos recibe inversiones vietnamitas, por lo que considera compatible ese capital con sus relaciones comerciales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/22/director-de-la-policia-da-30-dias-para-declarar-patrimonio-7f97419f.jpeg El nuevo director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García. (IMAGEN CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL)

Nuevo jefe policial amenaza con destituir a incumplidores

El nuevo director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, dio un plazo máximo de 30 días a los funcionarios policiales obligados por ley a presentar su declaración jurada de patrimonio y advirtió que quienes incumplan serán destituidos de sus funciones.

La disposición está contenida en un memorándum interno del 22 de agosto dirigido a directores centrales, regionales y de áreas, así como a comandantes departamentales. La instrucción alcanza a los miembros sometidos a las disposiciones de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

Los funcionarios deberán presentar la documentación correspondiente ante la Cámara de Cuentas. El plazo comienza a contar desde la recepción del memorándum y la advertencia de la Dirección General establece consecuencias directas para quienes no atiendan el requerimiento.

El documento señala que los incumplidores quedarán "inmediatamente destituidos de la función" y podrán recibir otras sanciones de acuerdo con los reglamentos policiales. La comunicación también fue remitida al inspector general y al director de Asuntos Internos.

La decisión figura entre las primeras medidas adoptadas por Rodríguez García tras asumir la Dirección General de la Policía Nacional y se inscribe en su planteamiento de fortalecer la disciplina y modificar prácticas internas como parte del proceso de reforma de la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/faride-raful-juramentacion-de-nuevos-ciudadanos-en-rd-97300a9c.jpeg La ministra de Interior y Policía encabeza el acto de entrega de los documentos.

182 extranjeros se convierten en dominicanos

Un total de 182 personas procedentes de más de 30 países fueron juramentadas como ciudadanos dominicanos después de completar el proceso de naturalización, en un acto encabezado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

El procedimiento incluye ahora expedientes digitalizados, entrevistas y exámenes de ciudadanía. Raful destacó durante la ceremonia que conceder la nacionalidad constituye una decisión del Estado y supone para los beneficiarios asumir los mismos derechos y deberes establecidos para los ciudadanos dominicanos.

"Ustedes eligieron a la República Dominicana y la República Dominicana los eligió a ustedes", expresó la ministra, quien sostuvo que la nacionalidad debe otorgarse con criterio, seriedad y dignidad.

La directora de Naturalización, Diana Díaz, destacó, por su parte, el componente humano del procedimiento y la responsabilidad de los servidores públicos encargados de evaluar las solicitudes de quienes aspiran a convertirse en dominicanos.

En representación de los nuevos ciudadanos habló el académico y empresario Arturo de las Heras, quien destacó los vínculos construidos con el país. Con la juramentación, los 182 extranjeros completaron formalmente su naturalización y adquirieron plenamente los derechos y deberes correspondientes a la ciudadanía dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/19/marileidy-paulino-busca-victoria-en-liga-diamante-en-polonia-bf7629d6.jpg Con cinco victorias consecutivas deberá seguir en la pelea para garantiza el título en la Liga Diamante

Marileidy lo gana todo, pero aún no tiene la corona

Marileidy Paulino ha dominado los 400 metros de la Liga Diamante durante 2026, pero sus cinco victorias consecutivas no le garantizan el título. La razón está en el formato de la competición: los puntos acumulados sirven para clasificarse a la final, pero allí la corona se decide en una sola carrera.

La dominicana ganó en Doha, París, Mónaco, Londres y Silesia. En esta última parada registró 48.87 segundos, mientras que en París había establecido un récord de la Liga Diamante con 48.48 segundos.

Con sus triunfos, Paulino aseguró ampliamente su clasificación a la final de Bruselas. Sin embargo, una vez en la carrera definitiva, la puntuación conseguida durante la temporada deja de ofrecerle ventaja frente a sus rivales.

El sistema de la Liga Diamante funciona bajo el principio de que el ganador de la final se lleva el título. Paulino ya vivió esa situación en 2025, cuando llegó como favorita después de haber conquistado el Diamond Trophy tres años consecutivos, entre 2022 y 2024, pero fue derrotada por Salwa Eid Naser.

La final se disputará los días 4 y 5 de septiembre en Bruselas. Para la dominicana, la ecuación será sencilla y exigente: después de una temporada perfecta, deberá volver a imponerse en 400 metros para recuperar el Diamond Trophy.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/llaman-a-la-poblacion-y-al-empresariado-a-ahorrar-energia-21e70c4c.jpeg Joel Santos, ministro de Energía y Minas y presidente del CUED. (CEDIDA POR ENERGÍA Y MINAS)

Vuelve a escena el reajuste de la tarifa eléctrica

La situación financiera de las tres empresas distribuidoras de electricidad vuelve a colocar sobre la mesa el reajuste de la tarifa. El Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía, plantea que la tarifa debe reflejar los costos reales del servicio y permitir desmontar progresivamente el subsidio cruzado.

El documento vincula parte del déficit financiero de las EDE con un esquema tarifario desactualizado. El proceso de ajustes había sido suspendido en 2022 debido a las presiones inflacionarias. El análisis, sin embargo, todavía no ha sido discutido por el Gobierno y no se prevé que sea aceptado.

Entre 2014 y 2024, el Estado dominicano transfirió RD$505,629 millones para cubrir el déficit de las distribuidoras. Además de una reforma tarifaria, el plan considera necesario reducir sostenidamente las pérdidas y acelerar la transición energética.

Con las informaciones se reseñó que se planificaba un aumento de la tarifa eléctrica, lo cual fue desmentido al día siguiente por Joel Santos, ministro de Energía y Minas, quien aseguró que el Gobierno no trabaja actualmente en un reajuste de la tarifa eléctrica.

Según dijo, la inclusión de la propuesta en el documento elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía no significa que exista una decisión ni un proceso en marcha para aplicarla.