El director de la Policía anuncia cambios en áreas operativas, investigativas y administrativas

Fotografía de archivo del mayor general Ernesto Rodríguez García, director de la Policía Nacional. ( FOTO CEDIDA POR LA PN. )

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, dispuso nuevas designaciones de oficiales superiores y subalternos en distintas áreas operativas, investigativas y administrativas de la institución.

Los cambios, correspondientes a los días 26 y 27 de agosto, abarcan departamentos operativos, supervisiones territoriales y áreas especializadas como Investigaciones de Asuntos Internos, Policía Cibernética, Investigaciones de Alta Tecnología, Laboratorios de Informática Forense y Ciberpatrullaje, Policía de Turismo, Recursos Humanos y Sanidad Policial.

Entre las principales designaciones figura la del coronel Zauris Belliard Vargas, como comandante del Departamento Operativo I en Villa Mella, Santo Domingo Norte; el coronel Luis Nazario Ferreras Herasme, quien asumirá el Departamento Operativo I en Las Terrenas; el coronel Silvano Ubri Rosario, como comandante del Departamento Operativo I en Samaná, y el coronel Alberto Antonio Coronado Pineda, en el Departamento Operativo I de Nagua.

También fueron designados el coronel Julio C. Cordero Pérez, como subdirector de área de la Policía Cibernética, y el coronel Roger A. Reynoso Vargas, como comandante del Departamento Operativo II de Investigaciones de Asuntos Internos, con asiento en la Inspectoría General.

En áreas de investigación y tecnología, el coronel José D. Cohen Gómez quedó como comandante del Departamento Operativo II de Laboratorios de Informática Forense y Ciberpatrullaje, mientras que el teniente coronel Ramón Sánchez Balbuena fue designado comandante del Departamento II de Operaciones de Investigaciones de Alta Tecnología.

Asimismo, el coronel David Díaz Núñez asumirá como subdirector regional de Operaciones, con asiento en la Dirección Regional Santo Domingo Norte.

En el área de Investigaciones de Asuntos Internos también se produjeron cambios. Entre las designaciones figuran el teniente coronel Leonardo Alberto Pérez, como comandante del Departamento Operativo II de Investigaciones, con asiento en la Dirección Regional Norte; el teniente coronel Bienvenido Reyes García, en el Departamento Operativo II de Investigaciones de Asuntos Internos, con asiento en la Dirección Regional María Trinidad Sánchez; y el teniente coronel Héctor Cordero Castillo, en esa misma área, con asiento en la Dirección Central de Soportes y Servicios.

También fueron designados el teniente coronel Wilgton Ramírez Galva, en el Departamento Operativo II de Investigaciones de Asuntos Internos, con asiento en la Dirección Central de la Policía de Turismo; y el teniente coronel Luis Manuel Colón Fortuna, en el Departamento Operativo II de Investigaciones de Asuntos Internos, con asiento en la Dirección Regional San Cristóbal.

Cambios en la supervisión territorial

En las funciones de supervisión fueron designados el mayor Frank O. de la Cruz Astacio, como supervisor zonal del Departamento Nagua; el mayor Rober Aquino Valois, supervisor zonal del Departamento Cabrera, con asiento en Río San Juan; y el mayor Javier Muñoz Reynoso, supervisor zonal del Departamento Samaná, con asiento en Sánchez.

También fueron nombrados el mayor González Alcántara, como subcomandante del Departamento Operativo I en Samaná; la mayor Villa Nueva Villegas Moreta, supervisora zonal del Departamento Samaná, con asiento en El Catey de Sánchez; y el mayor Marcos Medina Encarnación, como supervisor de Patrulla en el Departamento Samaná.

En Sanidad Policial fue designado el mayor Cristian Machel Muñoz Santana, como comandante del Departamento Operativo II de Investigaciones de Asuntos Internos, con asiento en la Dirección Central de Sanidad Policial.

En las áreas especializadas también fueron designados el capitán Oscar Ogando De la Rosa, como encargado de la División de Investigación de Asuntos Internos, con asiento en el Departamento de Higüey; el primer teniente Isaías Figuereo Hernández, como oficial investigador en la Dirección de Área de la Policía Cibernética; y el segundo teniente Edwin Aquino Guzmán, en esa misma función.

La Policía Nacional indicó que los movimientos buscan fortalecer el liderazgo territorial, mejorar la supervisión operativa y reforzar las capacidades investigativas y tecnológicas de la institución.

Cambios en supervisión

La institución señaló que las designaciones forman parte de la adecuación de su estructura a las necesidades de las distintas demarcaciones y áreas especializadas, con el objetivo de procurar una respuesta policial más eficiente y oportuna a la ciudadanía.