Senador pide transparencia sobre empresas que recibieron RD$1,475 millones en exoneraciones

Más de RD$1,475.6 millones en exoneraciones fiscales otorgadas durante el año 2025 están ahora bajo la mirada del senador de Montecristi, Bernardo Alemán, quien solicitó formalmente a la Dirección General de Aduanas (DGA) identificar cuáles empresas recibieron esos beneficios y por qué montos.

La petición fue dirigida al director general de Aduanas, Nelson Arroyo, y busca conocer en detalle el listado de las compañías favorecidas, las cantidades exoneradas y las operaciones comerciales vinculadas a esos incentivos fiscales.

El legislador ha puesto especial interés en determinar cuáles de esas empresas tienen operaciones o vínculos con la provincia de Montecristi, una demarcación donde durante los últimos años se han impulsado proyectos empresariales, agroindustriales, logísticos y productivos bajo distintos esquemas de incentivos.

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Para Alemán, no se trata únicamente de conocer nombres y cifras. El senador sostiene que, cuando el Estado deja de percibir cientos de millones de pesos mediante exenciones tributarias, la población también tiene derecho a saber qué retorno obtiene el país a cambio de esos beneficios.

El congresista explicó que su solicitud forma parte de la responsabilidad de fiscalización y seguimiento que le corresponde ejercer sobre los recursos públicos y los incentivos fiscales concedidos por el Estado dominicano.

Impacto económico

Alemán considera necesario que la ciudadanía conozca quiénes fueron los beneficiarios de las exoneraciones y, principalmente, cuál ha sido el impacto económico y social generado por esas facilidades.

En el caso de Montecristi, el senador entiende que la información cobra especial relevancia debido al crecimiento de las actividades productivas y empresariales de la provincia, donde los incentivos otorgados deberían reflejarse, según plantea, en nuevas oportunidades laborales y mejores condiciones económicas para sus comunidades.