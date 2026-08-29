Embajadores de la Libertad podrán alertar sobre vulneraciones en destacamentos

Delegación de la Red de Embajadores de la Libertad. ( FOTO SUMINISTRADA POR LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA )

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) realizó la segunda jornada de la Red de Embajadores de la Libertad en el sector Villa Francisca del Distrito Nacional, iniciativa comunitaria destinada a fortalecer la cultura de derechos humanos, la educación ciudadana y el acceso a la justicia en los sectores populares.

"Uno de los objetivos es que los Embajadores de la Libertad se conviertan en enlaces entre sus comunidades y la Oficina Nacional de Defensa Pública, contribuyendo a orientar a los ciudadanos sobre sus derechos y los mecanismos existentes para protegerlos", dice un comunicado.

Establece que los embajadores también podrán informar a la Defensa Pública sobre situaciones que pudieran constituir vulneraciones de derechos o afectar la dignidad humana en los destacamentos policiales, a fin de que la institución pueda conocer y canalizar estos casos dentro del ámbito de sus competencias.

La jornada da continuidad a la primera experiencia de la Red de Embajadores de la Libertad, realizada en Las Cañitas, como parte de una estrategia institucional dirigida a acercar la Defensa Pública a las comunidades y promover el conocimiento de los derechos fundamentales.

Te puede interesar Defensa Pública: 22 años de apoyo a más del 85 % de los ciudadanos que enfrentan la ley penal

El doctor Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, destacó la importancia de fortalecer el acercamiento de la institución con los sectores populares del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Resaltó que los Embajadores de la Libertad tendrán un papel fundamental como multiplicadores de conocimiento y promotores de una cultura de respeto a los derechos humanos.

Expansión de la iniciativa

"Queremos que cada ciudadano conozca sus derechos y sepa dónde acudir cuando estos sean vulnerados. Los Embajadores de la Libertad serán aliados de la Defensa Pública en esta misión, porque son personas que conocen sus comunidades y pueden contribuir a que la información llegue de manera directa a quienes más la necesitan", afirmó.

El director de la ONDP informó que la iniciativa continuará extendiéndose a otras comunidades del país, con el propósito de llevar esta experiencia a diferentes provincias y fortalecer una red nacional de ciudadanos comprometidos con la promoción y protección de los derechos.

Leer más La Justicia dominicana busca resolver más del 80 % de los casos penales por acuerdos