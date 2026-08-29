Nasry Asfura llega al país para fortalecer vínculos con el Gobierno dominicano

El presidente de Honduras, Nasry Asfura , junto al Ministro de Relaciones Exteriores Víctor -Ito- Bisonó ( FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES )

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, recibió este sábado, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA), al presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura Zablah, quien realiza una visita oficial a República Dominicana.

La misma se da en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones.

El mandatario hondureño arribó al país pasada la 1:00 p. m., acompañado de su comitiva oficial, de la que forma parte la secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, Mireya Agüero.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/whatsapp-image-2026-08-29-at-50944-pm-cd1ca338.jpeg El presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, en su momento de llegada al país saluda al Ministro de Relaciones Exteriores Víctor -Ito- Bisonó (FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/whatsapp-image-2026-08-29-at-50943-pm-e05ff799.jpeg El presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, conversa con el Ministro de Relaciones Exteriores Víctor -Ito- Bisonó (FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES) ‹ >

A su llegada, se trasladaron junto al canciller Bisonó a la Base Aérea de San Isidro, donde serán recibidos por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, para dar inicio a la agenda oficial.

De acuerdo con el programa compartido por la presidencia de la República, el presidente Abinader ofrecerá a su homólogo un recorrido aéreo por la zona de la verja perimetral inteligente fronteriza en Dajabón, en la que Asfura tendrá la oportunidad de conocer la obra y los sistemas de seguridad instalados.

La agenda oficial continuará este domingo 30 de agosto en el Palacio Nacional, donde el presidente Asfura recibirá los honores correspondientes a su alta investidura y sostendrá una audiencia con el presidente Luis Abinader.

Reunión entre ambas delegaciones

Posteriormente, se desarrollará una reunión de las delegaciones oficiales de República Dominicana y Honduras, encabezadas por ambos mandatarios, en la que se abordarán asuntos de interés para las relaciones bilaterales.

Asimismo, se prevé que ambos mandatarios suscriban instrumentos de colaboración y ofrezcan una declaración conjunta ante los medios de comunicación y la prensa oficial.

La visita oficial concluirá la tarde del domingo, luego de que el presidente hondureño visite el Altar de la Patria, donde realizará una ofrenda floral en compañía de su comitiva oficial y del canciller Bisonó, como parte de las actividades protocolares de su visita al país.