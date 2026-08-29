Extraditan a dominicano requerido en Nueva York por acusación de asesinato

Fotografía cedida de Mario Jáquez, también identificado como Mario Elvin Jáquez y/o Mario Elvin Fernández Ureña, al momento de ser entregado a oficiales estadounidenses, este sábado 29 de agosto, para fines de extradición. ( PRENSA DNCD )

Un dominicano fue extraditado este sábado a Estados Unidos, donde es requerido por un tribunal de Nueva York por una acusación de asesinato en segundo grado, informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Se trata de Mario Jáquez, también identificado como Mario Elvin Jáquez y/o Mario Elvin Fernández Ureña, quien fue entregado a oficiales estadounidenses luego de completarse los trámites judiciales correspondientes en República Dominicana.

Jáquez es requerido por ante un Tribunal Supremo del Condado de Nueva York, donde enfrenta acusaciones por asesinato en segundo grado. Su extradición fue autorizada mediante el decreto 542-26.

Capturado en Santiago

Jáquez fue capturado en julio por equipos especiales de la DNCD, mediante labores de inteligencia desarrolladas en la calle principal de Los Montones, San José de las Matas, provincia Santiago.

Tras su captura, las autoridades dominicanas agotaron los procedimientos judiciales correspondientes para hacer efectiva su entrega a Estados Unidos.

Entrega en el AILA

Como parte del proceso, unidades especiales trasladaron a Jáquez hasta el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG), donde fue entregado a oficiales estadounidenses.

En el operativo participaron la PGR, la DNCD y agentes de los Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), en el marco de los mecanismos de cooperación jurídica entre República Dominicana y Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/whatsapp-image-2026-08-29-at-95722-am-70419e78.jpeg Fotografía cedida de Mario Jáquez, también identificado como Mario Elvin Jáquez y/o Mario Elvin Fernández Ureña, al momento de ser entregado a oficiales estadounidenses, este sábado 29 de agosto, para fines de extradición. (PRENSA DNCD)

Las autoridades indicaron que la extradición forma parte de los acuerdos de cooperación jurídica internacional suscritos entre ambos países para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad transnacional.