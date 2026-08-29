Meses recogiendo botellas: el esfuerzo de familias detrás de "Plásticos por útiles escolares"

Vista de ciudadanos del Distrito Nacional mientras participaban en la tercera edición de "Plásticos por útiles escolares", que se llevó a cabo este sábado 29 de agosto en la Alcaldía del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Desde enero, una familia residente en Los Guandules comenzó a guardar poco a poco las botellas plásticas que encontraba en las calles. No sabían con exactitud cuántas habían recolectado durante meses, pero sí tenían claro el objetivo: reunir suficiente plástico para conseguir útiles escolares para sus hijos y nietos.

La tarea se convirtió en parte de su rutina. Cada botella encontrada era llevada hasta la casa y almacenada para la tercera edición de "Plásticos por Útiles Escolares", iniciativa organizada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

"Donde usted la veía, usted la cogía y la llevaba a su casa", contó a Diario Libre una de las integrantes de la familia este sábado.

El esfuerzo comenzó desde principios de año y se intensificó a partir de mayo. Finalmente, lograron reunir suficiente plástico para obtener cuatro mochilas.

La familia llegó al lugar desde las 5:00 de la tarde de ayer, viernes, para asegurar su participación en la jornada.

Una señora, que prefirió no identificarse, explicó que tiene seis hijas y tantos nietos que ya ni siquiera recuerda la cantidad exacta.

Su historia fue una de las tantas que se vivieron este sábado, cuando cientos de familias acudieron a la sede de la alcaldía con sacos, fundas y paquetes llenos de botellas plásticas, luego de pasar días e incluso meses recolectándolas.

Tres semanas recolectando y una noche junto a sus hijas

A diferencia de la familia de Los Guandules, otra participante comenzó su proceso de recolección apenas tres semanas antes.

Es madre soltera, ama de casa y responsable del sustento de sus tres hijas. Durante semanas reunió un saco grande de botellas plásticas con la esperanza de conseguir artículos que sus niñas necesitaban para el nuevo año escolar.

"Decidí participar porque mis niñas, en verdad, no tienen tablet e hice todo un sacrificio para que ellas puedan tener", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/whatsapp-image-2026-08-29-at-120905-pm-c18567bf.jpeg Vista de algunos de lo que contiene las mochilas que entregó este sábado 29 de agosto la Alcaldía del Distrito Nacional a ciudadanos a cambio de botellas plásticas. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Pero el sacrificio no terminó con la recolección.

Para asegurar su participación, Annie llegó a la alcaldía desde el día anterior. Según contó, sus hijas llegaron alrededor de las 10:00 de la mañana del viernes con un grupo y ella se presentó cerca de las 6:00 de la tarde.

Allí pasó la noche junto a sus pequeñas, esperando que al día siguiente pudiera intercambiar el plástico recolectado por útiles escolares.

Las historias de estas familias reflejan una realidad que se repitió durante toda la jornada: detrás de cada mochila entregada había días de búsqueda, meses guardando botellas y largas horas de espera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/whatsapp-image-2026-08-29-at-120904-pm-cfb9847d.jpeg Vista de ciudadanos del Distrito Nacional mientras participaban en la tercera edición de Plásticos por útiles escolares, que se llevó a cabo este sábado 29 de agosto en la Alcaldía del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Cientos participan en "Plásticos por Útiles Escolares"

Cientos de niños y adultos acudieron este sábado a la tercera edición de "Plásticos por Útiles Escolares", iniciativa encabezada por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Durante la actividad, los participantes pudieron intercambiar botellas plásticas por mochilas con útiles escolares, tabletas y otros artículos, como una forma de apoyar a las familias de cara al inicio del año escolar y, al mismo tiempo, promover el reciclaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/whatsapp-image-2026-08-29-at-120901-pm-6944f014.jpeg La tercera edición de Plásticos por útiles escolares recolectó 16.5 millones de botellitas, según informó este sábado la Alcaldía del Distrito Nacional mediante un comunicado de prensa. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Las filas comenzaron desde el día anterior, con personas que llegaron desde distintos sectores de Santo Domingo para asegurar su participación.

La alcaldesa Carolina Mejía expresó su satisfacción por la respuesta de las familias y aseguró sentirse emocionada por lo vivido durante la jornada.

"Mi corazón está rebosante de alegría, de satisfacción por lo que hemos vivido desde ayer, atendiendo y cuidando a tanta gente querida", manifestó.

Mejía también agradeció el respaldo de los aliados que han apoyado la iniciativa y destacó que la confianza en los programas impulsados desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha permitido que estos continúen creciendo.

"Cerramos hoy habiendo hecho un conteo en pesaje que ya culminó con todas las personas que hemos atendido, y tenemos un conteo de 16.5 millones de botellitas", manifestó la alcaldesa.

La tercera versión se realizó con la colaboración con el Ministerio de Educación, Banco Popular, Propagas, Fundación Propagas, Grupo Ramos, Industrias Bisonó, Constructora Bisonó, Fiducorp, Rica, Susaeta, Industrias San Miguel, Farmacias GBC, Café Santo Domingo, McDonald´s, Seaboard y Planeta Azul.