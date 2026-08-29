Mujer muere tras ser atacada con arma blanca por su expareja en Santiago

Imagen que muestra una camioneta del Inacif y a un miembros de la PN. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Una mujer de nacionalidad haitiana murió este sábado luego de ser atacada con un arma blanca, presuntamente por su expareja, en un hecho ocurrido durante la tarde en el sector La Noriega, al sur de Santiago.

La víctima, cuya identidad no ha sido establecida oficialmente hasta el momento, recibió múltiples heridas durante la agresión y fue trasladada inicialmente al Hospital José María Cabral y Báez, donde horas más tarde fue declarada sin vida.

El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades, mientras el hombre señalado como presunto responsable se habría entregado en un destacamento policial.

Video del agresor

Luego de la agresión, el hombre habría grabado un video desde el interior de la vivienda donde ocurrió el hecho, en el que se observa una escena con paredes ensangrentadas.

En la grabación, cuya autenticidad y circunstancias son verificadas por las autoridades, se escucha al hombre expresar:

"Yo te dije. Yo te estaba buscando el lado y tú no quisiste, poniéndome las cosas difíciles. Ya yo fracasé. Ya ahí está tu gusto para que bebas y goces. Ya tú sabes".

Las autoridades investigan el contenido de la grabación y las circunstancias que rodearon el ataque.

Motivos del ataque

Hasta el momento se desconocen oficialmente las circunstancias que provocaron la agresión y el posible móvil del crimen.

Una información difundida por una persona vinculada al sector sostiene que el hecho habría ocurrido por motivos pasionales y que el presunto agresor es dominicano, además de dedicarse al motoconcho y a trabajos de carga en una finca de la zona.

Estos datos, sin embargo, no han sido confirmados oficialmente por la Policía Nacional ni por el Ministerio Público.

Las autoridades trabajan en el levantamiento de evidencias y en el esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrió la muerte de la mujer.