Mujer sobrevive tras ser atacada con arma blanca por su expareja en Santiago

Una mujer de nacionalidad haitiana sobrevivió luego de ser atacada con un arma blanca, presuntamente por su expareja, durante un hecho ocurrido la tarde de este sábado en el sector La Noriega, al sur de Santiago.

La víctima, cuya identidad no ha sido establecida oficialmente hasta el momento, sufrió múltiples heridas y fue trasladada inicialmente al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, donde recibió atención médica.

Contrario a versiones preliminares que circularon inicialmente, la mujer sobrevivió a la agresión y permanece bajo atención médica.

El hombre señalado como presunto responsable se habría entregado posteriormente a las autoridades en un destacamento policial, mientras la Policía investiga las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Presunto agresor grabó video después del ataque

Tras la agresión, el hombre habría grabado un video desde el interior de la vivienda donde ocurrió el hecho.

En las imágenes se observa el interior del inmueble con paredes ensangrentadas, mientras el hombre pronuncia un mensaje dirigido aparentemente a la víctima.

"Yo te dije. Yo te estaba buscando el lado y tú no quisiste, poniéndome las cosas difíciles. Ya yo fracasé. Ya ahí está tu gusto para que bebas y goces. Ya tú sabes", expresa en la grabación.

La autenticidad del video y las circunstancias en que fue realizado deberán ser establecidas por las autoridades como parte de la investigación.

Investigan posible móvil

Hasta el momento no se ha establecido oficialmente el móvil de la agresión.

Una versión difundida por una persona que asegura conocer el caso atribuye el hecho a supuestos motivos pasionales y señala que el hombre sería dominicano, además de trabajar como motoconcho y realizando labores de carga en una finca de La Noriega.

Estos datos no han sido confirmados oficialmente, por lo que las autoridades deberán determinar las circunstancias que provocaron el ataque.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y se espera que en las próximas horas puedan conocerse la identidad de la víctima, la situación jurídica del presunto agresor y mayores detalles sobre el caso.