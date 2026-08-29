Allanan courier señalado como fachada de estructura dedicada al tráfico fraudulento de mercancías

Intervención de la Policía Nacional durante los allanamientos. ( FOTO SUMINISTRADA POR LA POLICÍA NACIONAL. )

La Policía Nacional informó queejecutó dos allanamientos contra una estructura criminal dedicada al tráfico fraudulento de mercancías, utilizando un servicio de courier como fachada para sus operaciones ilícitas en Santo Domingo Este.

Como resultado de las acciones operativas fueron ocupadas cantidades indeterminadas de perfumes, cremas, lociones y otros artículos, además de producirse la detención de una persona para fines de investigación.

Las intervenciones fueron realizadas en un establecimiento de envío de paquetes, ubicado en el sector Villa Carmen, y en una vivienda situada en el sector Villa Faro, ambos en este municipio con la colaboración de la Subdirección Regional de Inteligencia de Santo Domingo Este, y en coordinación con el Ministerio Público, mediante las órdenes judiciales núms. 2026-AJ0071433 y 2026-AJ0072943.

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Investigación en curso

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de la estructura, identificar a todos sus integrantes y establecer las responsabilidades penales correspondientes, bajo la dirección del Ministerio Público.

Las diligencias continuarán conforme a las instrucciones de la autoridad judicial competente.

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