Abinader exhibe frontera militarizada ante presidente de Honduras

El presidente Luis Abinader recorrió la zona junto a su homólogo de Honduras, Nasry Asfura Zablah. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

En una frontera marcada por años de tensión migratoria, contrabando, tráfico de mercancías y constantes preocupaciones por la inestabilidad de Haití, el Gobierno dominicano convirtió este sábado a Dajabón en el principal escaparate de su estrategia de seguridad nacional.

El presidente Luis Abinader recorrió la zona junto a su homólogo de Honduras, Nasry Asfura Zablah, a quien mostró una frontera cada vez más vigilada por soldados, cámaras, drones, tecnología de monitoreo y una verja perimetral que continúa extendiéndose por distintos puntos del límite con Haití.

La visita dejó un mensaje político claro: para el Gobierno dominicano, la seguridad fronteriza continúa siendo uno de los principales pilares de su política de defensa y soberanía.

Asfura, tras conocer la infraestructura militar desplegada, no ocultó su impresión.

"La soberanía no tiene precio y la soberanía empieza por cuidar nuestras fronteras", expresó el mandatario hondureño, quien calificó la experiencia dominicana como un ejemplo para Centroamérica y el Caribe.

Medidas anunciadas

Durante la presentación oficial, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, informó que alrededor de 11,000 soldados permanecen distribuidos en las diferentes líneas de defensa fronteriza.

A ese contingente se suman unos 55 kilómetros de verja perimetral, de los cuales 38 se encuentran en la zona norte, además de tramos levantados en Elías Piña, Independencia y Pedernales.

La infraestructura cuenta con 1,500 luminarias solares, fibra óptica, cámaras inteligentes, monitoreo en tiempo real y una red de drones dirigida desde el sistema C5I.

El despliegue refleja la dimensión que ha adquirido la seguridad fronteriza para República Dominicana en momentos en que la prolongada crisis política, social y de seguridad de Haití continúa generando presión sobre toda la línea divisoria.

Desde Dajabón, uno de los principales puntos de intercambio comercial y migratorio entre ambas naciones, las autoridades mostraron a la delegación hondureña cómo funciona parte de ese sistema de vigilancia.

Gobierno asegura que delitos han disminuido

Fernández Onofre sostuvo que el aumento de la presencia militar, junto a la incorporación de nuevas tecnologías, ha permitido reducir delitos que durante años afectaron a comunidades fronterizas.

Según el ministro, en varias zonas donde eran frecuentes los robos de ganado, motocicletas y vehículos, estos hechos han disminuido considerablemente.

También aseguró que áreas que anteriormente resultaban difíciles de patrullar pueden ser recorridas actualmente por unidades militares en aproximadamente 35 minutos.

El funcionario definió estos avances como parte de la estrategia gubernamental denominada "Frontera Fuerte, donde la patria comienza", implementada durante la administración de Luis Abinader.

Industria militar también entra en escena

La visita no se limitó a la verja.

El presidente hondureño conoció además parte del desarrollo alcanzado por la industria militar dominicana, que incluye ensamblaje de vehículos blindados, ambulancias y producción de uniformes y otros equipos.

Asfura dijo sentirse "muy impresionado" por estas capacidades y consideró que República Dominicana podría convertirse en un proveedor estratégico para otros países de la región.

"Yo creo que es un gran ejemplo a nivel centroamericano y del Caribe", manifestó.

El ministro de Defensa aseguró que la fabricación y ensamblaje local de determinados equipos genera ahorros de entre un 30 % y un 40 % para el Estado dominicano.

Abinader abre las puertas a cooperación militar

El presidente Abinader respondió ofreciendo las capacidades dominicanas a Honduras.

"Esta industria militar que nosotros hemos visto es una industria militar que ponemos al servicio de los amigos", expresó.

El gobernante planteó que ambos países pueden compartir tecnología y conocimientos para fortalecer su seguridad interna y externa.

Más allá de la cooperación militar, Abinader y Asfura también hablaron de ampliar las relaciones comerciales, las inversiones y el intercambio económico entre República Dominicana y Honduras.

La apuesta, según Abinader, debe ser una relación de "ganar-ganar".

Más kilómetros de verja

El fortalecimiento militar de la frontera todavía no termina.

Defensa informó que se proyecta construir 14 kilómetros adicionales de verja perimetral en Jimaní, junto a nuevos puestos de control, puentes, aeródromos militares e instalaciones para batallones.

También se contempla continuar incorporando vehículos militares y ampliar programas de formación en las comunidades fronterizas.

Estas inversiones muestran que el Gobierno dominicano prevé mantener durante los próximos años una política de vigilancia reforzada en la frontera con Haití.

Una visita cargada de simbolismo

Más allá de los discursos diplomáticos, la presencia conjunta de los presidentes de República Dominicana y Honduras en Dajabón tuvo una fuerte carga simbólica.

Mientras Haití continúa enfrentando una profunda crisis de seguridad, República Dominicana mostró a un mandatario extranjero su capacidad para vigilar y controlar una de las fronteras más sensibles del Caribe.

Asfura destacó que cada Estado tiene la responsabilidad de proteger su territorio.

"Eso es lo que todos debemos hacer como país y como presidentes", señaló.

El mandatario hondureño también resaltó la cercanía que observó entre Abinader y ciudadanos que se aproximaron durante el recorrido, un gesto que calificó de importante para cualquier gobernante.

Diplomacia desde la frontera

La jornada cerró con promesas de mayor cooperación entre ambas naciones.

Abinader adelantó que una próxima visita a Honduras servirá para profundizar los acuerdos comerciales, económicos y de seguridad.

Asfura, por su parte, aseguró que desea que los lazos entre los dos países sean "cada día mucho más grandes y fuertes".

Pero el principal mensaje de la jornada salió desde Dajabón: República Dominicana continúa apostando por una frontera más vigilada, más tecnológica y con mayor presencia militar, mientras la situación de Haití mantiene la seguridad fronteriza en el centro de la agenda nacional.

Durante el recorrido estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó; el comandante general del Ejército, mayor general Jimmy Arias Grullón; el director del Cesfront, mayor general Enrique Armando Aguilera Trujillo; la gobernadora de Dajabón, Severina Gil; el alcalde Santiago Riverón y el senador Ney Rodríguez, entre otras autoridades.

Por Honduras participó la secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero.