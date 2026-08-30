Alcalde de Santiago inspecciona daños provocado por incendio en el Mercado Modelo

El alcalde Ulises Rodríguez y el jefe del Cuerpo de Bomberos de Santiago General Alexis Moscat. ( FOTO CEDIDA POR LA ALCALDÍA DE SANTIAGO )

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, recorrió este domingo las instalaciones del Mercado Modelo, específicamente el área de la Plaza Lorenzo Vargas, para evaluar los daños provocados por el incendio registrado durante la madrugada y coordinar las acciones para la recuperación de los espacios afectados.

Durante el recorrido, Rodríguez informó que alrededor de 14 locales o módulos comerciales quedaron destruidos por las llamas, mientras otros establecimientos también presentan afectaciones.

El dato ofrecido por el alcalde corresponde a una evaluación inicial realizada en el lugar, luego de que el Cuerpo de Bomberos de Santiago reportara preliminarmente 17 módulos afectados en las áreas de variedades y joyería.

“Estamos haciendo un levantamiento del lugar y dándole garantía a las personas. Vamos a ver el impacto de los daños”, expresó el ejecutivo municipal.

Alcaldía evaluará recuperación de los locales

Rodríguez explicó que, una vez concluya el levantamiento de los daños, la Alcaldía de Santiago trabajará para acelerar la recuperación de las áreas afectadas.

“Tan pronto se haga el levantamiento, rápidamente podamos remodelar, remozar y reabrir el Mercado Modelo”, manifestó.

El alcalde señaló que la recuperación del mercado tradicional podría ejecutarse con mayor rapidez, mientras que la zona correspondiente a la plaza comercial requerirá probablemente más tiempo debido a la magnitud de los daños provocados por el fuego.

Durante la inspección, Rodríguez estuvo acompañado por el general Alexis Moscat, intendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, representantes de la Policía Nacional, la Policía Municipal y otros organismos que participan en el levantamiento y evaluación de las condiciones del lugar.

Piden determinar origen del incendio

El ejecutivo municipal consideró necesario realizar una investigación exhaustiva para determinar qué provocó el siniestro y establecer medidas que permitan reducir el riesgo de que vuelva a ocurrir un incendio de características similares.

“Hay que hacer una investigación más exhaustiva para ver el origen del incendio y evitar que este tipo de situaciones ocurran”, afirmó.

Rodríguez también vinculó la necesidad de reforzar la prevención con las elevadas temperaturas que se registran en el país durante este período.

Hasta el momento, informó, no se ha reportado ninguna persona fallecida ni afectada físicamente como consecuencia del incendio.

Mercado había sufrido otro incendio El alcalde recordó que esta zona del Mercado Modelo ya había sido afectada anteriormente por un incendio y destacó que, tras aquel episodio, se trabajó en la recuperación de los espacios comerciales.El siniestro anterior de mayor magnitud ocurrió el 1 de agosto de 2024 y afectó establecimientos del Mercado Modelo y la Plaza Lorenzo Vargas, provocando importantes pérdidas a comerciantes de la zona.Tras aquel incendio se ejecutaron trabajos de rehabilitación de los espacios afectados y los comerciantes comenzaron posteriormente a retomar sus actividades.El nuevo incendio vuelve a poner bajo evaluación las condiciones de seguridad de este importante centro comercial del centro histórico de Santiago.

Alcalde destaca respuesta de organismos de emergencia

Rodríguez reconoció la actuación de los organismos que participaron en la respuesta al incendio y destacó especialmente la intervención de los bomberos y las fuerzas policiales.

“Quiero, al mismo tiempo, felicitar la acción rápida de nuestros bomberos, del general Moscat, de la Policía Nacional, del general Tito, que estuvo activo desde temprano de la madrugada aquí con todos los efectivos de la Policía Municipal”, expresó.

El alcalde sostuvo que la coordinación entre las instituciones permitió controlar el incendio y evitar consecuencias mayores.

Mientras continúan las evaluaciones, la Alcaldía de Santiago aseguró que dará seguimiento al levantamiento de los daños y a las investigaciones sobre el origen del fuego, con miras a definir las acciones necesarias para la recuperación y reapertura de los establecimientos afectados.