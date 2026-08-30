El director de la Policía Nacional recorre el Cibao

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, realizó este domingo un recorrido por cuatro provincias de la región del Cibao, como parte de las acciones iniciales de su gestión para establecer contacto directo con los agentes y reforzar las directrices que deben orientar su actuación frente a la ciudadanía.

Rodríguez García inició la jornada en Bonao, provincia Monseñor Nouel, y posteriormente se trasladó a La Vega, Espaillat y Santiago de los Caballeros, donde sostuvo encuentros con miembros de la institución.

A su llegada al Centro de Convenciones de Santiago, el director policial explicó a periodistas que el recorrido tiene como propósito llevar un mensaje directo a los miembros de la Policía Nacional y recordarles los lineamientos que deben observar en el ejercicio de sus funciones.

"Quisimos llevar una arenga a las 19 direcciones regionales de la institución. En el día de hoy hemos iniciado no arengas, sino un recordatorio de lo que ya habíamos arengado, y de igual manera saludar a los miembros de la Policía Nacional y hacer un contacto directo con ellos", explicó.

Pide firmeza a favor de la ciudadanía

Rodríguez García dijo que durante los encuentros con los agentes procura orientarlos sobre la responsabilidad que tienen frente a la población y la necesidad de mantener una relación cercana con las comunidades.

"Orientándolos cuál debe ser su labor, firme a favor de la ciudadanía, lo que siempre hemos aconsejado a nuestros policías: el acercamiento a todos los ciudadanos y respeto a los mismos", expresó.

El director general agregó que también espera que exista respeto de los ciudadanos hacia los agentes policiales, al considerar que ambas partes tienen responsabilidades en materia de seguridad.

Plantea corresponsabilidad entre policías y ciudadanos

Rodríguez García sostuvo que la seguridad requiere la colaboración entre los diferentes sectores de la sociedad y llamó a policías y ciudadanos a asumir responsabilidades compartidas.

"Entiendo que somos todos dominicanos, somos todos hijos de esta patria y todos debemos ser corresponsables de mantener la colaboración para que haya mayor seguridad en nuestro país", afirmó.

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Al ser cuestionado sobre los desafíos que enfrenta la institución y las situaciones de confrontación que en ocasiones se producen entre agentes y ciudadanos, el director señaló que el acercamiento constituye uno de los principales mecanismos para reducir esas situaciones.

"Ese es uno de los activos principales: que haya más cercanía entre los ciudadanos y los policías, y de esa manera todos vamos a salir airosos como país", sostuvo.

Recorrido por el Cibao

El recorrido llevó al director policial por diferentes demarcaciones de la Región Norte.

La jornada comenzó en Bonao y continuó por La Vega, Espaillat y Santiago de los Caballeros, donde Rodríguez García sostuvo contacto con miembros de la institución.

La visita forma parte de las primeras actividades territoriales del mayor general desde que asumió la Dirección General de la Policía Nacional.

Rodríguez García fue designado por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 558-26, del 17 de agosto de 2026, en sustitución del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

El nuevo director ha iniciado su gestión con recorridos y encuentros con miembros de la institución, con énfasis en las directrices que deben regir el comportamiento policial.

En su mensaje a los agentes, Rodríguez García insistió en que la función policial debe estar orientada a la protección de las personas y sus bienes, al tiempo que llamó a fortalecer la relación entre los uniformados y las comunidades.