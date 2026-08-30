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Ayuda humanitaria
Ayuda humanitaria

Fuerzas Armadas envían a Colombia 50 toneladas de ayuda humanitaria tras terremoto

La carga incluye alimentos, medicamentos, insumos médicos, herramientas y productos de higiene donados por instituciones, empresas y ciudadanos

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    Fuerzas Armadas envían a Colombia 50 toneladas de ayuda humanitaria tras terremoto
    Los suministros fueron recolectados en el centro de acopio habilitado por las Fuerzas Armadas en la Base Naval "27 de Febrero". (CEDIDA POR LAS FUERZAS ARMADAS)

    Las Fuerzas Armadas de República Dominicana informó este domingo sobre el envió a Colombia 50 toneladas de ayuda humanitaria recolectadas tras el terremoto que afectó a esa nación suramericana.

    Según un comunicado de prensa, la ayuda fue transportada a bordo del buque insignia de la Armada de República Dominicana (ARD), el patrullero de altura PA-301 "Almirante Didiez Burgos", que zarpó desde el Apostadero Naval de Sans Souci con destino a Colombia.

    Los suministros fueron recolectados en el centro de acopio habilitado por las Fuerzas Armadas en la Base Naval "27 de Febrero", donde instituciones públicas y privadas, empresas, organizaciones y ciudadanos llevaron sus donaciones para las comunidades afectadas.

    El buque transporta 110,530 libras de ayuda humanitaria, equivalentes a 49,735 kilogramos o 50.1 toneladas. La carga está compuesta por alimentos de emergencia, herramientas, medicamentos, insumos médicos y productos de higiene y aseo familiar.

    Desde la apertura del centro de acopio, personal militar estuvo a cargo de recibir, clasificar, organizar y preparar las donaciones para su traslado hacia Colombia.

    La operación fue coordinada por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas como parte de la respuesta del Gobierno dominicano ante la emergencia provocada por el terremoto.

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    Llegará a comunidades afectadas

    El traslado de la ayuda en el PA-301 también permitirá utilizar las capacidades logísticas y de transporte marítimo de la Armada dominicana para llevar los suministros hasta las comunidades afectadas.

    Las Fuerzas Armadas destacaron la participación de instituciones, empresas, organizaciones y ciudadanos que respondieron al llamado de solidaridad y permitieron reunir la carga humanitaria que será entregada en Colombia.

    El envío representa una muestra de solidaridad del pueblo dominicano con las comunidades colombianas afectadas y reafirma los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países.

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