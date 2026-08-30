Fuerzas Armadas envían a Colombia 50 toneladas de ayuda humanitaria tras terremoto

Los suministros fueron recolectados en el centro de acopio habilitado por las Fuerzas Armadas en la Base Naval "27 de Febrero". ( CEDIDA POR LAS FUERZAS ARMADAS )

Las Fuerzas Armadas de República Dominicana informó este domingo sobre el envió a Colombia 50 toneladas de ayuda humanitaria recolectadas tras el terremoto que afectó a esa nación suramericana.

Según un comunicado de prensa, la ayuda fue transportada a bordo del buque insignia de la Armada de República Dominicana (ARD), el patrullero de altura PA-301 "Almirante Didiez Burgos", que zarpó desde el Apostadero Naval de Sans Souci con destino a Colombia.

Los suministros fueron recolectados en el centro de acopio habilitado por las Fuerzas Armadas en la Base Naval "27 de Febrero", donde instituciones públicas y privadas, empresas, organizaciones y ciudadanos llevaron sus donaciones para las comunidades afectadas.

El buque transporta 110,530 libras de ayuda humanitaria, equivalentes a 49,735 kilogramos o 50.1 toneladas. La carga está compuesta por alimentos de emergencia, herramientas, medicamentos, insumos médicos y productos de higiene y aseo familiar.

Desde la apertura del centro de acopio, personal militar estuvo a cargo de recibir, clasificar, organizar y preparar las donaciones para su traslado hacia Colombia.

La operación fue coordinada por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas como parte de la respuesta del Gobierno dominicano ante la emergencia provocada por el terremoto.

Llegará a comunidades afectadas

El traslado de la ayuda en el PA-301 también permitirá utilizar las capacidades logísticas y de transporte marítimo de la Armada dominicana para llevar los suministros hasta las comunidades afectadas.

Las Fuerzas Armadas destacaron la participación de instituciones, empresas, organizaciones y ciudadanos que respondieron al llamado de solidaridad y permitieron reunir la carga humanitaria que será entregada en Colombia.

El envío representa una muestra de solidaridad del pueblo dominicano con las comunidades colombianas afectadas y reafirma los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países.