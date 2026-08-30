Han pasado cinco años y varios meses desde que, en junio de 2021, el entonces ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, anunció que "al año siguiente" se iniciaría el estudio para la construcción de la autovía San Pedro de Macorís-Miches, un pueblo que solo era noticia por los viajes ilegales, pero que hoy emerge como una de las nuevas promesas de turismo en la República Dominicana.

"Esta misma semana, el presidente Luis Abinader me instruyó para que iniciemos el levantamiento de los estudios de esa vía, que habrá de comunicar la Autovía del Este con Miches", afirmó durante la actividad "Obras Públicas con la Gente", en esa provincia. Dijo que en el primer trimestre de 2022 comenzarían los trabajos.

Desde entonces, el proyecto se ha quedado en los anuncios y deseos: en el 2023 no hubo novedades; en 2024, Obras Públicas lo incluyó en el Plan Nacional de Conectividad y Transformación de Infraestructura Vial (Planacovial), que tendría una inversión de 421 millones de dólares por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En enero de 2025, durante una actividad del oficialismo, Ascención indicó que el diseño estaba listo y que se esperaba la licitación. En noviembre de ese año, durante "La Semanal con la Prensa", el presidente Luis Abinader también dijo que el diseño estaba a cargo del Fideicomiso RD Vial y que se estudiaba la factibilidad económica. En enero de este año, reiteró su valor, pero el proyecto no fue incluido en el Presupuesto General del Estado de 2026.

El plan de la vía

La vía San Pedro-Miches comprendería entre 70 y 102 kilómetros. Partiría desde la Autovía del Este, en dirección a Hato Mayor, y continuaría hacia el municipio de Consuelo.

En El Seibo se construiría una circunvalación para evitar el ingreso a la zona urbanizada y conectar con la carretera El Seibo-Pedro Sánchez, para luego enlazar con la zona hotelera de Miches.

La vía actual no está en malas condiciones, pero se mantiene en dos carriles y atraviesa los cascos urbanos de Hato Mayor y El Seibo, lo que aumenta el tiempo de recorrido. El tramo entre Pedro Sánchez y Miches es parecido al de Casabito-Constanza.

Pese a las decenas de curvas y pendientes, el recorrido ofrece atractivas vistas de las montañas y del mar Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/whatsapp-image-2025-12-09-at-41528-pm-ae5165a6-bc8eb97a.jpeg Algunos tramos de la carretera entre Miches y El Seibo están en mal estado. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

Así como la Autovía del Coral redujo de cuatro a dos horas el tiempo de viaje entre Punta Cana y Santo Domingo, la carretera San Pedro-Miches contribuiría a una reducción considerable del tiempo de traslado entre Santo Domingo y Miches.

El senador de El Seibo, Santiago Zorrilla, uno de los promotores de la obra, resalta que el tiempo de recorrido entre San Pedro y Miches se reduciría de 2 horas y 45 minutos a solo 35 minutos, eliminando las "peligrosas curvas". Con la nueva vía, los turistas que se desplacen desde Cap Cana hacia Sabana de la Mar podrían utilizar esta carretera, señala el legislador.

Ahí viene Miches

Con la combinación de playas, montañas, cascadas, cuevas ríos y bosques tropicales, que les dan un extra a su imagen, Miches está fijando un nuevo rumbo a su historia. La promesa comenzó a hacerse realidad con la inauguración, en 2015, de la carretera Bávaro-Miches, que agiliza el traslado de los turistas que llegan por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Desde entonces, el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de habitaciones hoteleras no ha cesado. Actualmente hay alrededor de 3,000 habitaciones en operación y obras en construcción.

El Gobierno ha completados obras para adecuar el destino al desarrollo. Uno de los proyectos más significativos fue el acueducto Miches-Zona Turística, que beneficiará a más de 33,000 personas por un valor de 2,118 millones de pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/img-20251011-wa0176-1-fc8e34ed.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/img-20251011-wa0176-1-fc8e34ed.jpg Vista del muelle de Miches finalizado en octubre del 2025. (ARCHIVO)

El Ministerio de Turismo (Mitur) ha seleccionado este destino como su carta de presentación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y en eventos celebrados en Estados Unidos.

Para Gustavo Román, director ejecutivo de Promiches, la importancia de la carretera va más allá de la reducción del tiempo de viaje. También está la demanda de mano de obra que genera el turismo en Miches, que no puede ser suplida únicamente por ese municipio. La vía permitiría que miles de personas puedan acceder diariamente a estos empleos sin necesidad de trasladar su residencia.

Asimismo, la nueva carretera permitiría incorporar zonas productivas que hoy enfrentan accesos limitados o altos costos logísticos. Esto ayudaría a crear nuevos encadenamientos productivos y a que una mayor proporción del valor generado por el turismo permanezca y circule dentro de la propia provincia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/gustavo-a-roman-623deda0.jpg Gustavo Román, director ejecutivo de Promiches. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

"Ahí vemos una de las mayores oportunidades de esta carretera: que el extraordinario crecimiento turístico de Miches pueda convertirse también en una plataforma de desarrollo para productores, trabajadores, emprendedores y comunidades de todo El Seibo".

Promiches, entidad empresarial creada en 2020 para impulsar el desarrollo de esta zona, valora que el Gobierno avance en los estudios, pero espera que pueda darse el próximo paso hacia la ejecución del proyecto y el desarrollo efectivo de la zona.