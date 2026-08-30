Balacera termina en muerte de hombre en una fiesta en Barahona

Un hombre de 33 años murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota, luego de recibir un impacto de bala en el cuello durante un confuso incidente registrado la madrugada de este domingo en el distrito municipal Villa Central, en Barahona.

La víctima fue identificada como José Alberto Cuevas, quien, de acuerdo con sus familiares y personas cercanas, había salido de jugar pelota y posteriormente se quedó compartiendo con amigos en una fiesta que se realizaba en el sector Los Blocks.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:40 de la madrugada, según las informaciones ofrecidas por los comunitarios.

Según el relato ofrecido por el padre de la víctima, Santos Cuevas Reyes, su hijo no tenía conflictos conocidos con ninguna persona y habría sido alcanzado por una bala durante un enfrentamiento en el que presuntamente participaron otras personas, los cuales se montaron en un motor y empezaron a tirar tiros y emprendieron la huida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/padre-de-victima-0212bec3.jpg Santos Cuevas Reyes, padre del hombre fallecido, José Alberto Cuevas. (OMAR MEDINA)

"Él no tenía problemas con nadie. Básicamente fue a jugar pelota y luego a compartir con los amigos", relató.

Cuevas Reyes explicó que, de acuerdo con lo que le informaron, varias personas habrían salido del lugar a bordo de una motocicleta y posteriormente se produjo una balacera porque se escucharon múltiples disparos.

En medio de la situación, José Alberto Cuevas recibió el disparo que le provocó la herida en el cuello. Fue trasladado al hospital Jaime Mota, donde posteriormente falleció mientras recibía asistencia médica.

Piden esclarecer la muerte

Familiares y residentes de Villa Central reclamaron a las autoridades policiales esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar quién realizó el disparo que terminó con la vida del joven.

Los comunitarios también expresaron preocupación por la circulación de armas de fuego y los frecuentes episodios de violencia que, según denunciaron, se registran en algunos sectores.

Domingo Ramírez, residente de la zona, manifestó que conocía a la familia de la víctima y aseguró que nunca había escuchado que Cuevas tuviera problemas con otras personas.

"Ellos se tomaban un traguito en la casa, pasaban un rato juntos con los hijos míos y nunca hubo nada", expresó Ramírez, quien consideró que el joven pudo haber intervenido para defender a otra persona y terminó perdiendo la vida.

Ramírez cuestionó además la actuación policial frente a la violencia y la proliferación de armas de fuego en los barrios.

"Hay mucha gente armada y ellos saben quiénes son", afirmó.

Los comunitarios describieron la situación como preocupante y pidieron una mayor presencia de las autoridades para evitar que las disputas terminen en balaceras y cobren la vida de personas ajenas a los conflictos.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han esclarecido públicamente las circunstancias del incidente ni se ha informado oficialmente sobre personas detenidas por la muerte de Cuevas.

La investigación deberá establecer qué originó el tiroteo, quiénes participaron y de dónde provino el disparo que alcanzó mortalmente al joven.