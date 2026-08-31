Tras reportaje de Diario Libre, Caasd anuncia intervención de cinco plantas de aguas residuales

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe "Fellito" Suberví. ( FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe "Fellito" Suberví, informó este lunes que está en proceso de ejecución la rehabilitación de varias plantas de tratamiento de aguas residuales en el Gran Santo Domingo.

"Ya tienen contratista y empezaron a trabajar la planta de tratamiento de Hato Nuevo (o lo que le llaman del BNB), la de Caballona, la de Los Alcarrizos, la de Villa Liberación, que es Santo Domingo Este, y la de Lote y Servicio, en Santo Domingo Norte", manifestó el funcionario.

Suberví ofreció las declaraciones en respuesta al reportaje realizado por Diario Libre sobre la precaria situación de las aguas residuales y la contaminación del subsuelo en el Gran Santo Domingo, durante su intervención en La Agenda Semanal.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) dispone de 19 plantas de tratamiento de aguas residuales de diferentes capacidades, de acuerdo con el listado suministrado por la propia institución. Sin embargo, de las 19 plantas, solo siete se encuentran en funcionamiento, algunas de manera limitada, mientras las restantes 12 permanecen fuera de servicio.

Estas infraestructuras, junto con al menos cinco sistemas colectores, fueron concebidas para recoger y tratar las aguas residuales generadas por los aproximadamente 3.7 millones de habitantes del Gran Santo Domingo, integrado por el Distrito Nacional y los siete municipios de la provincia Santo Domingo.

Licitación de Los Tres Brazos

El funcionario informó que en las próximas semanas se realizará una licitación para la planta de tratamiento de Los Tres Brazos, la cual, según indicó, "ha sido muy demandada".

Asimismo, señaló que fueron entregadas las plantas de tratamiento de aguas residuales de San Luis, en Santo Domingo Este, y Hainamosa, donde, de acuerdo con sus declaraciones, existía una litis por más de 50 años.

"Villa Agrícolas, aguas residuales y ahora aguas pluviales, Villa Juana, Villa Consuelo, Villa Francisca y San Carlos en este momento tienen cinco contratistas en cada sector trabajando lo del tema de las aguas residuales, que son sectores olvidados por años", aseguró.

Suberví sostuvo que cuando la Caasd interviene en un sector también cambia las tuberías de agua.

En cuanto a la planta de tratamiento de la Jacobo Majluta, manifestó que la instalación cuenta con dos contratistas y que se trabajará en una línea de unos cinco kilómetros para darle mayor funcionamiento a la de La Zurza.

Remozamiento de cañadas

El titular de la Caasd precisó que durante la gestión han sido entregadas remozadas 24 cañadas.

Además, indicó que próximamente serán entregadas las cañadas de Los Girasoles y cuatro kilómetros de la de Guajimía, antes de que termine el 2026, con parques y áreas de esparcimiento.

"De un total de 45 km de cañadas que están en proceso de construcción, hemos entregado 19, y hay un proceso de las otras 25, 26 que están en un 60, 70, 80, hasta 90 por ciento de ejecutoria", expresó.

Suberví adelantó que la institución realizó una licitación este año y que ya fueron adjudicados 26 contratistas para 26 nuevas cañadas en áreas del Distrito Nacional, Los Alcarrizos, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, para un total de 63 kilómetros de cañadas.

"Nosotros auguramos y apostamos a que antes de terminar la gestión de nuestro presidente Luis Abinader, en agosto del 28, tener, si no las 63, por lo menos muy cerca de ellas concluidas en ese sentido", finalizó.