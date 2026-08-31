Faride dice patrullaje policial ha aumentado cerca de un 35 %

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful durante la rueda de prensa tras la reunión de seguridad ciudadana. ( CEDIDA POR INTERIOR Y POLICÍA )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó este lunes los avances en la presencia policial en las calles, al señalar que el patrullaje preventivo aumentó de un 13 % en el año 2020 a un 35 % en la actualidad, como parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad ciudadana.

La funcionaria explicó que, en 2020, cuando la Policía Nacional contaba con alrededor de 38,000 agentes, solo el 13 % se encontraba realizando labores de vigilancia. Sin embargo, puntualizó que en estos momentos el panorama es distinto.

"Siempre decimos que en el año 2020, solamente el 13 % de los agentes estaban en las calles patrullando. Ahora tenemos cerca de 35 % de patrullero", afirmó en la rueda de prensa tras la reunión de seguridad ciudadana encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.

La ministra atribuyó este incremento al ingreso de más de 11,000 nuevos agentes policiales durante los últimos tres años, quienes, según indicó, reciben un año de formación que incluye clases y pasantías antes de incorporarse a la institución.

Monitoreo y equipamiento

Raful destacó que anteriormente los aspirantes ingresaban al cuerpo policial después de aproximadamente tres meses de preparación, mientras que ahora el proceso formativo se extiende por un año.

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La ministra también informó que las patrullas asignadas a los distintos territorios son monitoreadas en tiempo real desde los departamentos de la Policía Nacional mediante los bodycams, en coordinación con las cámaras de videovigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que cuenta con más de 2,000 cámaras en esas zonas.

Ese sistema permite verificar la ubicación de las patrullas, si los agentes están cumpliendo sus turnos y la disponibilidad de los vehículos.

Falta de vehículos

No obstante, Raful reconoció que todavía hacen falta vehículos policiales y señaló que tanto el cuerpo policial como el Ministerio de Interior y Policía trabajan en un proceso de adquisición.

"Tengo que decir que a pesar de todo ese esfuerzo, nos faltan más vehículos que estamos en un proceso de adquisición " Faride Raful Ministra de Interior y Policía “

A esto se sumará, según adelantó, la incorporación de 2,000 nuevos agentes en noviembre, quienes serán destinados principalmente a las zonas donde el mapa de calor identifica una mayor necesidad de presencia policial como parte de la proyección del presidente de la República de incorporar 20,000 nuevos agentes para 2028, por lo que aseguró que el Gobierno avanza hacia esa meta.

La ministra sostuvo que estas medidas forman parte de un proceso progresivo para aumentar la presencia policial y mejorar la capacidad de respuesta ante las situaciones que afectan a la ciudadanía.