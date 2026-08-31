Inapa dice que trabaja para iniciar acueducto de Punta Cana

El director del Inapa, Wellington Arnaud, habla durante La Agenda Semanal en el Palacio Nacional. ( FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, informó este lunes que las autoridades trabajan para comenzar el acueducto de Punta Cana como parte de un plan de saneamiento y agua potable que contempla una inversión de 400 millones de dólares en la zona turística de Verón-Punta Cana, en la provincia La Altagracia.

Arnaud explicó que la iniciativa para Punta Cana no se limitará al alcantarillado sanitario, sino que incluirá también un acueducto múltiple. Señaló que el proyecto ya fue aprobado por el Congreso Nacional y actualmente se encuentra en la etapa de precalificación de las empresas que participarían en su ejecución.

El tema surgió luego de que el presidente fundador y director del Diario Libre, Aníbal de Castro, planteara durante LA Agenda Semanal, la necesidad de incluir el acueducto de Punta Cana entre las obras prioritarias pendientes de ejecución de parte del Gobierno.

"Punta Cana no solamente es todo el alcantarillado sanitario, sino también el acueducto, el acueducto múltiplo con una inversión tanto en saneamiento como en agua de 400 millones de dólares. Eso ya está en un proceso, ya se aprobó, todo en el Congreso y demás, ya se está en la precalificación de las empresas", explicó Arnaud.

Proyectos de saneamiento

Arnaud explicó que los proyectos de saneamiento que desarrolla el Gobierno en distintas zonas costeras y turísticas incluyen componentes de agua potable, aunque con diferentes niveles de inversión.

Luego precisó que las inversiones en esos componentes oscilan entre 7 y 15 millones de dólares, dependiendo del proyecto, y destacó el caso de Verón-Punta Cana.

"Todos tienen un componente, uno más que otro. De entre 7 millones de dólares a 15, más o menos, pero cada uno tiene. Pero en el caso de Verón es completo. Completo, sí, tiene el acuerdo. Verón, Punta Cana. Verón, exacto, Verón, Punta Cana", precisó.

Problemas en el Gran Santo Domingo

De Castro también puso sobre la mesa el problema de las pérdidas de agua en el Gran Santo Domingo. Recordó que antiguos directores de la Caasd han señalado que alrededor del 70 % del agua que llega a la capital se pierde debido a las condiciones de las tuberías.

Ante ese planteamiento, el director de la Caasd, Felipe "Fellito" Suberví, señaló que coincide en la importancia de mejorar la medición y corregir las averías, aunque considera necesario aumentar también la capacidad de almacenamiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/whatsapp-image-2026-08-31-at-93702-pm1-6e4a5dbc.jpeg El director de la Caasd, Fellito Suberví. (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

"Bueno, en el caso de Don Aníbal, yo comparto a medias esa teoría de nuestros queridos directores. No voy a entrar en un debate, pero hay algo que tenemos que tener importante, que yo estoy de acuerdo con ello, con el tema de la macro medición y la corrección de avería. Macro y micro medición, que es vital".

Suberví explicó que la Caasd actualizó recientemente su catastro de usuarios y encontró un aumento significativo en la cantidad de clientes registrados.

El funcionario sostuvo que, además de reducir las pérdidas, el país debe incrementar su capacidad para almacenar agua debido a los períodos de sequía que enfrenta.

"Pero sí es necesario seguir aumentando sobre todo el almacenamiento de agua, ¿por qué? porque estamos viviendo cinco meses de tiempos de sequía. Imagínense ustedes, si se corrigen todas las averías que hay, va a haber sequía, no va a haber agua donde almacenarla".