Policía incorpora agentes a consulta nacional para prevenir la violencia contra las mujeres

Panelistas del diálogo "Voces que aportan soluciones desde la población masculina", durante la jornada de la Consulta Nacional para la Reducción de Riesgos de Violencia hacia las Mujeres. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

El Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional incorporaron a cientos de agentes policiales a la Consulta Nacional para la Reducción de Riesgos de Violencia hacia las Mujeres, mediante un espacio de diálogo orientado a recoger sus experiencias y propuestas para fortalecer la prevención y respuesta ante la violencia de género.

La jornada se desarrolló a través del panel "Voces que aportan soluciones desde la población masculina", en el que se abordó el papel de los hombres en la prevención de conductas violentas y la importancia de la actuación de los agentes policiales ante situaciones de violencia contra las mujeres.

El encuentro fue encabezado por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y el subdirector general de la Policía Nacional, general Esteban Figuereo García, con la participación del inspector general de la institución, general Martín Miguel Tapia Sánchez.

Te puede interesar Juez pide reconocer el control del hombre sobre la mujer como una forma de violencia de género

Durante el panel participaron la general Celeste Yanet Jiménez Cabral, directora de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI); Rosa Yudelka de los Santos, directora Nacional de Atención a Víctimas del Ministerio Público; y Rosa Dariana Mejía Abud, viceministra de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer.

El conversatorio fue moderado por la viceministra de Cultura de Igualdad del Ministerio de la Mujer, Lily Luciano, y contó con la participación del psicólogo clínico y terapeuta familiar Luis Vergés.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/whatsapp-image-2026-09-01-at-33717-pm-1-b6b11f84.jpeg Agentes de la Policía Nacional durante el panel de diálogo "Voces que aportan soluciones desde la población masculina", como parte de la Consulta Nacional. (FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL)

Reyes destacó la importancia de integrar a los agentes policiales al proceso debido a la presencia de la institución en todo el territorio nacional y al contacto permanente de sus miembros con las comunidades.

"Nos convoca un propósito concreto: fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres mediante información confiable, coordinación institucional y decisiones que respondan a la realidad. Este no es un acto para cumplir con una formalidad. Es un ejercicio de escucha que busca producir conocimientos útiles para la acción pública", expresó.

Mientras, el general Figuereo García resaltó la participación de los policías en la consulta como una oportunidad para aportar sus experiencias y propuestas a las acciones destinadas a prevenir la violencia contra las mujeres.

Abordan señales de alerta y manejo de emociones

Durante el panel se trataron temas relacionados con la construcción de masculinidades basadas en el respeto y la igualdad, la identificación de señales de alerta y la prevención de comportamientos violentos.

También se analizaron factores individuales, familiares, sociales e institucionales que pueden incidir en conductas violentas, así como herramientas para manejar emociones como la ira, los celos y la frustración sin recurrir a la violencia.

Prevención y manejo

Los agentes tuvieron la oportunidad de formular preguntas a las panelistas sobre la responsabilidad de los hombres cuando conocen casos de violencia en su entorno, la necesidad de evitar la revictimización de las mujeres denunciantes y la importancia de dejar atrás la idea de que la violencia intrafamiliar es un asunto privado.

Al concluir el conversatorio, el equipo técnico explicó a los participantes el procedimiento para completar el instrumento de la Consulta Nacional y posteriormente aplicó la consulta.

Las opiniones y propuestas recogidas serán utilizadas como insumos para las recomendaciones que surjan del proceso nacional.

Buscan fortalecer las políticas de prevención

El Ministerio de la Mujer informó que la participación de la Policía Nacional forma parte de los esfuerzos para ampliar la inclusión de los hombres en las estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres y generar evidencia que contribuya al fortalecimiento de las políticas públicas.

La institución destacó que los agentes policiales desempeñan un papel relevante en la prevención, detección y respuesta ante situaciones de violencia, por lo que sus experiencias pueden aportar información para mejorar la articulación entre las instituciones responsables de atender estos casos.

La Consulta Nacional "Voces que aportan soluciones desde la población masculina" busca recoger las percepciones, experiencias y propuestas de hombres de distintos sectores de la sociedad dominicana para identificar acciones que contribuyan a reducir los riesgos de violencia contra las mujeres.