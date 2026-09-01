Autoridades intervienen 18 armerías por posible venta irregular

Armas de fuego ocupadas durante los operativos. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional informó este martes que fueron allanados de forma simultánea 18 establecimientos dedicados a la comercialización de armas de fuego por posibles irregularidades en la venta y manejo de armas de fuego.

De acuerdo con una nota de prensa, los operativos se realizaron en una acción conjunta con la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Defensa en distintas provincias del país.

El operativo estuvo dirigido a establecimientos sobre los cuales existían indicios de posibles operaciones contrarias a la Ley núm. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como a otras disposiciones legales aplicables, conforme indicó la Policía.

Durante los allanamientos fueron ocupadas armas de fuego, municiones, componentes, documentos y otros elementos de interés para las investigaciones en curso, para determinar la procedencia, trazabilidad y situación jurídica de los bienes ocupados, mediante las verificaciones técnicas y legales correspondientes.

Fortalecimiento de la fiscalización

Conforme al documento, el operativo forma parte de los esfuerzos que desarrollan las instituciones para fortalecer la fiscalización del comercio de armas, combatir su tráfico y comercialización ilícita, reforzar los mecanismos de trazabilidad y prevenir el desvío de armas de fuego hacia actividades delictivas.

La Policía aseguró que continuarán las investigaciones y que, más adelante, ofrecerán mayores detalles sobre sus resultados de manera oportuna, en cumplimiento del debido proceso y de las garantías establecidas en la Constitución y las leyes de la República Dominicana.