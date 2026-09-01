Diócesis de Barahona conmemora 25 años de sacerdocio de Marco Pérez y Secilio Espinal

El reverendo padre Secilio Espinal; el obispo de Baní, monseñor Faustino Burgos Brisman, y el padre Marco Antonio Pérez. ( FOTO CEDIDA POR LA DIÓCESIS DE BARAHONA )

La Diócesis de Barahona celebró con una eucaristía de acción de gracias los 25 años de ordenación sacerdotal de los reverendos padres Marco Antonio Pérez Pérez y Secilio Espinal Espinal, como parte de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario de la diócesis.

La ceremonia fue realizada en la Catedral Nuestra Señora del Rosario y estuvo encabezada por el obispo de Baní y administrador apostólico de la Diócesis de Barahona, monseñor Faustino Burgos Brisman.

El acto reunió a obispos, sacerdotes, diáconos, autoridades civiles y militares, representantes del sector académico, familiares, amigos y fieles provenientes de diferentes comunidades de la región.

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Durante su intervención, monseñor Burgos Brisman destacó la perseverancia de ambos sacerdotes y su entrega al servicio de la Iglesia durante un cuarto de siglo.

El prelado señaló que la celebración constituye una oportunidad para agradecer a Dios por el llamado vocacional y la fidelidad demostrada por los sacerdotes a lo largo de sus 25 años de ministerio.

"A quien el Señor llama, lo capacita, les da esa plenitud, ese don, no para guardarlo, sino para ponerlo al servicio de los demás".

Burgos Brisman también resaltó que los padres Marco y Secilio han tenido que enfrentar dificultades durante su formación y ejercicio sacerdotal, pero han permanecido firmes en la fe y confiados en Dios.

Una trayectoria vinculada a la educación

El padre Marco Antonio Pérez Pérez, oriundo de Duvergé, fue ordenado sacerdote el 11 de agosto de 2001, junto al padre Secilio Espinal.

Desde entonces ha desempeñado diferentes responsabilidades pastorales y ha desarrollado una amplia trayectoria en el ámbito educativo. Actualmente ocupa la posición de rector de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba).

Durante la celebración, Pérez Pérez destacó la importancia de compartir las experiencias vocacionales con las nuevas generaciones para ayudar a los jóvenes a identificar el llamado de Dios.

"Cada llamado es único e irrepetible".

El sacerdote consideró que los testimonios de quienes han recorrido el camino vocacional pueden servir de orientación para que los jóvenes puedan escuchar y responder al llamado religioso.

Secilio Espinal: "El sacerdocio no es un proyecto personal"

El padre Secilio Espinal Espinal, oriundo de la Diócesis de Barahona, agradeció a Dios por permitirle permanecer durante 25 años en el ministerio sacerdotal.

Espinal afirmó que el sacerdocio no responde a un proyecto personal, sino a una iniciativa de Dios orientada al servicio de los demás.

"El sacerdocio no es un proyecto personal, sino una iniciativa de Dios".

El sacerdote ha desarrollado una parte importante de su trayectoria en el ámbito educativo y universitario. Fue rector de Ucateba y actualmente se desempeña como rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

Autoridades eclesiásticas y académicas

La celebración contó con la participación de monseñor José Dolores Grullón Estrella, obispo emérito de la Diócesis de San Juan de la Maguana, y monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de la Diócesis de La Vega.

También asistieron representantes del ámbito universitario, entre ellos el padre doctor Isaac García de la Cruz, rector de la Universidad Católica Nordestana (UCNE) y presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU); el padre doctor Francisco Antonio Jiménez Rosario, vicerrector ejecutivo de la Universidad Católica del Cibao (Ucateci); el maestro Ramón Alberto López Ynoa, subdirector académico de la UASD Recinto Barahona, en representación de la directora general, doctora Ana Lucía Beltré, y el doctor Radhamés Silverio González, académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La actividad formó parte de las celebraciones por los 50 años de fundación de la Diócesis de Barahona y sirvió además como espacio de reconocimiento a la trayectoria pastoral y educativa de ambos sacerdotes.