Intrant y Digesett fiscalizan a más de 82 motociclistas por violar normas de tránsito

Entre las intersecciones de los operativos estuvieron de las avenidas Winston Churchill con 27 de Febrero; Defilló con John F. Kennedy; Máximo Gómez con 27 de Febrero; Leopoldo Navarro con 27 de Febrero, y Máximo Gómez con John F. Kennedy. ( CEDIDA POR EL INTRANT )

Más de 82 motociclistas fueron fiscalizados durante operativos realizados de manera conjunta por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y miembros de la Policía Preventiva.

Las entidades informaron, a través de una nota de prensa, que los conductores fueron intervenidos por distintas infracciones a la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entre ellas cruzar con la luz roja de los semáforos, realizar cruces indebidos y transitar sin casco protector.

Los operativos se desarrollaron en puntos estratégicos del Gran Santo Domingo considerados de alto flujo vehicular, entre ellos las intersecciones de las avenidas Winston Churchill con 27 de Febrero; Defilló con John F. Kennedy; Máximo Gómez con 27 de Febrero; Leopoldo Navarro con 27 de Febrero, y Máximo Gómez con John F. Kennedy.

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Según las autoridades, las acciones buscan intervenir conductas que representan un riesgo para la seguridad vial y que pueden contribuir a la ocurrencia de siniestros de tránsito.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/whatsapp-image-2026-09-01-at-61640-pm-3d6034e2.jpeg Las entidades advirtieron que las jornadas continuarán. (FOTO CEDIDA POR EL INTRANT)

Operativos serán ampliados

El Intrant y la Digesett indicaron que los operativos continuarán de forma constante y serán extendidos a otros puntos estratégicos del Gran Santo Domingo.

El director ejecutivo del Intrant, Juan Manuel Méndez García, instruyó el fortalecimiento de estas acciones con el objetivo de ordenar el tránsito, garantizar el cumplimiento de la Ley 63-17 y contribuir a reducir las muertes y lesiones ocasionadas por siniestros viales.

Las instituciones señalaron que continuarán trabajando de manera coordinada para promover el respeto a las señales de tránsito, los semáforos, los sentidos de circulación, las aceras y las demás disposiciones establecidas en la normativa vigente.

Las autoridades exhortaron a los motociclistas y demás usuarios de las vías a respetar las normas de tránsito y adoptar conductas que contribuyan a una circulación más segura.