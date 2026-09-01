Autogate ya funciona en Punta Cana para dominicanos con pasaporte biométrico sin registro previo

El nuevo pasaporte electrónico incorpora tecnología que busca reforzar la seguridad del documento y agilizar los procesos de identificación y control migratorio. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

Los dominicanos que tengan el nuevo pasaporte electrónico ya no necesitan inscribirse previamente en la Dirección General de Migración para utilizar las puertas automáticas de control migratorio. La autorización queda vinculada al propio documento y permite completar el proceso de entrada o salida del país sin pasar por la inspección convencional de un agente.

La facilidad, que ya estaba habilitada en los aeropuertos Internacional de Las Américas (AILA) y del Cibao, fue extendida al Aeropuerto Internacional de Punta Cana después de que Migración concluyera los trabajos técnicos para conectar esa terminal con el nuevo sistema.

El cambio supone una diferencia importante respecto al funcionamiento anterior del AutoGate. Hasta ahora, el dominicano interesado en utilizar el paso automatizado debía acudir previamente a Migración para registrar sus datos biométricos. La institución tomaba huellas y datos para reconocimiento facial antes de habilitar al viajero en el sistema.

Con el pasaporte electrónico ese trámite desaparece.

¿Cómo funciona el AutoGate?

Al llegar al control migratorio, el pasajero se dirige a una de las puertas automáticas y coloca el pasaporte electrónico en el lector.

El equipo lee electrónicamente el documento y el sistema consulta de forma automática los datos biométricos en la base oficial de la Dirección General de Pasaportes (DGP). La validación ocurre en tiempo real, según han explicado Migración y Pasaportes.

Si el proceso resulta satisfactorio, el pasajero puede completar el control migratorio de manera automatizada, sin presentarse ante un inspector.

Esto es posible porque las bases tecnológicas de Migración y Pasaportes ahora son interoperables. Las dos instituciones indicaron que trabajan desde hace aproximadamente dos años en esa integración.

El nuevo pasaporte dominicano incorpora un microchip que almacena información demográfica, fotografía, firma digital encriptada y datos biométricos, entre ellos las huellas dactilares y los rasgos faciales del titular.

Migración también actualizó en julio su plataforma de inspección DOM-02 para contrastar la fotografía del pasaporte con la imagen almacenada en el chip y verificar elementos de seguridad del documento.

El sistema utiliza imágenes tomadas con luz natural, infrarroja y ultravioleta para ayudar a detectar posibles alteraciones o fraudes.

La tecnología detrás de estos controles no se limita a leer el nombre y el número del pasaporte. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) explica que los sistemas de control fronterizo automatizado pueden verificar electrónicamente un pasaporte, comprobar la autenticidad de su chip y contrastar la identidad del portador utilizando la imagen biométrica almacenada en el documento.

¿Qué pasa con el pasaporte anterior?

Los dominicanos que todavía poseen el pasaporte tradicional de lectura mecánica no quedan excluidos del AutoGate.

La diferencia es que deben seguir realizando el registro previo establecido por Migración. Ese trámite puede efectuarse en las dependencias de la DGM y en los puntos gubernamentales habilitados.

Para quienes poseen el nuevo pasaporte electrónico, ese paso desapareció porque la autorización está integrada al sistema.

La ampliación a Punta Cana deja, por ahora, tres aeropuertos donde los portadores del pasaporte electrónico dominicano pueden utilizar directamente el AutoGate: Las Américas, Cibao y Punta Cana.