Pasaje para estudiantes y usuarios uniformados baja de RD$40 a RD$30 en rutas de Santiago

Unidad de la ruta P, una de las que aplicará la tarifa reducida ( ANEUDY TAVÁREZ/DIARIO LIBRE )

La Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) anunció este martes una rebaja del pasaje en las unidades del transporte urbano de Santiago para estudiantes, agentes policiales, militares y otros usuarios que cumplan con el requisito de portar uniforme.

La medida establece que los estudiantes de escuelas públicas y colegios privados que utilicen las unidades de concho pagarán RD$ 30, en lugar de los RD$ 40 que se cobran actualmente.

El beneficio también incluye a los adultos que cursan estudios durante los fines de semana, siempre que estén debidamente uniformados.

Rebaja del pasaje

Durante la actividad, los secretarios generales de la CNTT plantearon además extender la rebaja a policías y militares uniformados que utilicen las unidades del transporte urbano de Santiago.

La disposición entró en vigencia este martes y será aplicada en las principales rutas urbanas e interurbanas afiliadas al esquema de transporte.

Juan Marte, presidente de la entidad, informó que más de 20 rutas forman parte del esquema en el que se aplicará la tarifa reducida.

Entre los sindicatos mencionó las rutas N, L, H, CA, PSP, HB, PA, U, PC, G, P, E y RPA, además de las que cubren sectores y comunidades como la presa de Tavera, Santiago-Ortega-Moca, Tamboril y Pedro García, entre otras localidades del Cibao.

Marte destacó que la reducción del pasaje busca beneficiar a los estudiantes y a otros sectores que utilizan diariamente el transporte público para trasladarse por Santiago.

Juramentan nuevas organizaciones

La actividad también fue aprovechada para juramentar cinco nuevas organizaciones que se incorporan a la CNTT, así como a decenas de dirigentes choferiles que renovaron sus directivas o resultaron electos en asambleas y procesos internos de sus respectivas rutas.