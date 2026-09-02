Las autoridades estiman que la ampliación del Acueducto Cibao Central permitirá garantizar el suministro de agua potable a Santiago y Moca durante los próximos 50 años.

Así lo aseguró Andrés Cueto, director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), quien explicó que el proyecto contempla una inversión estimada de 11,600 millones de pesos.

El funcionario detalló que el proyecto prevé un sistema independiente para Moca, lo que permitirá reducir las pérdidas existentes y eliminar la dependencia que actualmente tiene esa ciudad del servicio de agua potable de Santiago.

Cueto indicó que el Acueducto Cibao Central, inaugurado en 1994, tiene una capacidad instalada de 5.5 metros cúbicos por segundo, de los cuales cuatro son destinados a Santiago y el resto a Moca.

Según explicó, el sistema actual presenta problemas asociados con el envejecimiento de las tuberías y el incremento de la demanda.

Además, dijo que existe un punto de convergencia en el que se encuentran los cuatro metros cúbicos por segundo que llegan por gravedad desde la presa de Bao y los 1.5 metros cúbicos por segundo que son impulsados mediante bombeo desde López, lo que genera pérdidas y fatiga en la infraestructura.

Diseño del sistema

Cueto informó que, con el nuevo diseño, los cuatro metros cúbicos por segundo que llegan por gravedad serán destinados directamente a los sistemas Noriega I y Noriega II, mientras que Moca dispondrá de una línea independiente.

Asimismo, indicó que el proyecto contempla instalar diez motores de bombeo en López, además de cuatro unidades de reserva para situaciones de emergencia.

Dijo que también se rehabilitará un aireador que lleva más de dos décadas fuera de servicio, con el propósito de mejorar las condiciones del agua antes de su conducción hacia Moca.

Cueto agregó que se construirán dos tuberías independientes de 62 pulgadas cada una, una destinada directamente a Moca y otra hacia la torre de partición de La Noriega.

Una de las ventajas del nuevo esquema, sostuvo, será la posibilidad de utilizar el agua de un sistema en beneficio del otro en caso de una avería.

"De esta manera, los dos metros cúbicos destinados a Moca podrían ser utilizados temporalmente por Santiago y viceversa", manifestó.

Agua para enfrentar las sequías

El director de Coraasan destacó que otro de los principales beneficios de la obra será garantizar el suministro durante períodos de sequía.

Explicó que, cuando el caudal disminuya hasta determinadas cotas y el sistema por gravedad deje de operar, el bombeo permitirá garantizar a Santiago otros dos metros cúbicos de agua por segundo.

"De cara al futuro, a los próximos 50 años, estaríamos resolviendo el tema de agua en Santiago", afirmó Cueto.

En el caso de Moca, señaló que los dos metros cúbicos por segundo que recibirá el nuevo sistema representan unos 47 millones de galones diarios, una capacidad que, de acuerdo con sus cálculos, permitiría atender a una población muy superior a la actual.

Cueto destacó las bondades de la obra tras el anuncio realizado el pasado lunes por el presidente Luis Abinader durante el espacio denominado La Agenda Semanal.