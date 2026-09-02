Ocupan armas y drogas durante operativo en Barahona

Dos pistolas Glock terminaron abandonadas en plena vía pública luego de que sus presuntos portadores emprendieran la huida al detectar la presencia de agentes policiales durante un operativo preventivo desplegado en distintos sectores de Barahona.

Las armas fueron ocupadas por separado en los sectores Palmarito y Pueblo Nuevo, como parte de las intervenciones realizadas por miembros de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, con apoyo de fuerzas agregadas.

El operativo también dejó como resultado la incautación de aproximadamente 15 gramos de distintas sustancias controladas durante una intervención en un presunto punto de venta y distribución de drogas localizado en el sector Nuestra Señora del Rosario.

La jornada preventiva se extendió además a comunidades de la zona costera, entre ellas Arroyo Dulce, Enriquillo, Paraíso, La Ciénaga, Bahoruco y Juan Esteban, donde fueron intervenidos bares, drinks, billares y otros establecimientos frecuentados por numerosas personas.

Durante el despliegue fueron realizados registros, inspecciones y chequeos preventivos, mientras varias personas fueron detenidas para fines de investigación relacionados con los ilícitos ocupados.

Acciones policiales

Las dos pistolas y las sustancias fueron entregadas a los organismos correspondientes para los procedimientos legales y las investigaciones sobre su procedencia.

El operativo fue dispuesto por el director regional Sur de la Policía Nacional, general de brigada Rigoberto de los Santos Guerrero, y coordinado por el comandante departamental, coronel Padilla.

La institución advirtió que mantendrá la presión operativa en los diferentes sectores de Barahona y la zona costera, con intervenciones dirigidas a sacar armas ilegales de las calles y golpear los puntos de venta de sustancias controladas.

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