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El COE llama a participar en el simulacro nacional de evacuación por terremoto

El objetivo es fortalecer la preparación y respuesta de la población ante un evento sísmico

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    El COE llama a participar en el simulacro nacional de evacuación por terremoto
    Empleados y visitantes participan en el simulacro nacional de evacuación por terremoto realizado en el edificio Centro Media, como parte del Quinto Simulacro Nacional coordinado por el COE, el 5 de noviembre de 2025. (DIARIO LIBRE/ STEVEN CURIEL)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) invitó a toda la población a participar de manera activa en el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, que se realizará el próximo martes 8 de septiembre, a las 10:00 de la mañana.

    La convocatoria fue realizada por el organismo a través de sus redes sociales, donde exhortó a la ciudadanía a sumarse al ejercicio.

    Prepararse y practicar

    El COE explicó la importancia de aprovechar el simulacro para poner a prueba los planes de emergencia en los diferentes espacios donde se desenvuelven las personas. El objetivo es fortalecer la preparación y respuesta de la población ante un evento sísmico. 

    • "Es momento de poner a prueba tu plan familiar, laboral o escolar y practicar la ruta de evacuación, identificar el punto de encuentro y las zonas seguras del lugar donde te encuentres", indicó el organismo.
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    ¿Cómo participar?

    Para recibir orientación, los interesados en formar parte del simulacro pueden inscribirse a través de la página oficial del COE: www.coe.gob.do.

    El ejercicio se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana del martes 8 de septiembre, bajo la coordinación del COE.

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