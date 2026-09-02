El COE llama a participar en el simulacro nacional de evacuación por terremoto

Empleados y visitantes participan en el simulacro nacional de evacuación por terremoto realizado en el edificio Centro Media, como parte del Quinto Simulacro Nacional coordinado por el COE, el 5 de noviembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/ STEVEN CURIEL )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) invitó a toda la población a participar de manera activa en el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, que se realizará el próximo martes 8 de septiembre, a las 10:00 de la mañana.

La convocatoria fue realizada por el organismo a través de sus redes sociales, donde exhortó a la ciudadanía a sumarse al ejercicio.

Prepararse y practicar

El COE explicó la importancia de aprovechar el simulacro para poner a prueba los planes de emergencia en los diferentes espacios donde se desenvuelven las personas. El objetivo es fortalecer la preparación y respuesta de la población ante un evento sísmico.

"Es momento de poner a prueba tu plan familiar, laboral o escolar y practicar la ruta de evacuación, identificar el punto de encuentro y las zonas seguras del lugar donde te encuentres", indicó el organismo.

¿Cómo participar?

Para recibir orientación, los interesados en formar parte del simulacro pueden inscribirse a través de la página oficial del COE: www.coe.gob.do.

El ejercicio se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana del martes 8 de septiembre, bajo la coordinación del COE.