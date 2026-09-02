Diario Libre designa a la periodista Mariela Mejía como su subdirectora

El Consejo de Administración de Grupo Diario Libre anunció la designación de la periodista Mariela Mejía como subdirectora de Diario Libre, posición que ocupa desde el 1 de septiembre del 2026.

También nombró a Alicia Estévez y Rossanna Figueroa jefas de Redacción de Apertura y Cierre, respectivamente.

Antes de asumir sus nuevas funciones, Mejía se desempeñaba como jefa de Redacción de Apertura desde el 2024. Estévez era jefa de Edición desde el 2022, mientras Figueroa ejercía como subjefa de Redacción de Cierre desde marzo del 2026.

Mejía y su carrera en Diario Libre

La nueva subdirectora cuenta con 19 años de labor ininterrumpida en Grupo Diario Libre, donde ha ocupado distintas posiciones y adquirido un conocimiento integral del periódico y de la empresa.

Ingresó a Diario Libre como pasante en el 2007, mientras cursaba una maestría en Periodismo en la Universidad de Miami con una beca de la Fundación Diario Libre. Posteriormente, trabajó como presentadora de Informativos Diario Libre, función que compaginó con su labor como reportera del periódico. También se desempeñó como redactora senior y editora de Economía entre 2021 y 2024.

A lo largo de su carrera se ha especializado en periodismo de investigación, de datos y multimedia. Además, ha sido docente de periodismo en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y locutora de radio.

Su trabajo en la República Dominicana y el extranjero ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales. En el 2022 obtuvo una Mención Honorífica en el prestigioso Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Al asumir como subdirectora, Mejía expresó su compromiso de preservar la credibilidad de Diario Libre, impulsar la innovación periodística y el trabajo en equipo, y acompañar las nuevas estrategias que demanda la industria de los medios en la era de la inteligencia artificial.

Veteranía de Estévez

Estévez y Figueroa acumulan ambas 35 años de ejercicio periodístico, respectivamente.

Estévez es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde impartió docencia durante 14 años. Publicó Cosas de Duendes, recopilación de la columna que mantuvo durante más de una década en el Listín Diario.

En ese periódico fue la primera mujer en ocupar la jefatura de redacción, responsabilidad que asumió dos veces. También dirigió listindiario.com durante 10 años y fue editora de La Vida. Además, fue directora de Comunicación del Ministerio de la Mujer y reportera de Noticiario Teleantillas y Uno más Uno. Entre otros estudios, cursó un diplomado sobre «Nuevas corrientes del periodismo», en la Universidad de Navarra, en España, y ha sido seleccionada en dos ocasiones para los talleres de formación de la Fundación Gabo para periodistas de América Latina.

Experiencia de Figueroa

Figueroa fue jefa de Redacción de Apertura y, posteriormente, de Cierre de Diario Libre, posición a la que retorna.

Su carrera abarca medios impresos, radiales y digitales. Ha trabajado en los periódicos Hoy y La Nación y en las revistas Rumbo, Mujer Única, Sucesos y Bemoles. También dirigió BávaroNews y El Tiempo.

Cuenta con más de 11 años de experiencia docente universitaria y en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep). Posee un doctorado en Español, Lingüística y Literatura por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, además de otros estudios de posgrado y maestría.