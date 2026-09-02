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malestares gastrointestinales estudiantes
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Fuera de peligro estudiantes que se enfermaron tras consumir leche en escuela de Santiago

Inabie analiza producto servido en desayuno escolar

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    Fuera de peligro estudiantes que se enfermaron tras consumir leche en escuela de Santiago
    La ambulancia del 911 mientras sus paramédicos brindaban asistencia a los alumnos afectados. (CEDIDA A DIARIO LIBRE.)

    Los 22 estudiantes del Centro Educativo Fernando Valerio, en Villa González, provincia Santiago, que presentaron malestares gastrointestinales durante la jornada escolar del martes se encuentran en sus hogares y en buen estado de salud, informó este miércoles el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

    Los alumnos fueron atendidos en el Hospital Municipal de Villa González después de presentar los síntomas.

    Tras recibir el reporte, el Inabie activó sus protocolos y envió equipos técnicos al centro educativo para evaluar la situación y dar seguimiento al caso.

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    Medidas 

    Como parte de las medidas adoptadas, la institución tomó muestras de la leche servida durante el desayuno escolar para someterlas a los análisis de laboratorio correspondientes.

    Además, de manera preventiva, dispuso sustituir la leche pasteurizada por leche UHT (Ultra High Temperature) en ese plantel.

    • Según explicó el Inabie, este tipo de leche facilita el manejo y la conservación porque no requiere refrigeración, además de permitir la continuidad del suministro durante la jornada escolar.

    El organismo indicó que mantiene mecanismos de supervisión, seguimiento y control para verificar que los productos suministrados a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE) cumplan con los estándares establecidos.

    La institución reiteró que la calidad de los alimentos y el bienestar de los estudiantes son una prioridad.

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