×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Inabie
Inabie

Inabie crea comisión de seguimiento y veeduría con representantes de distintos sectores

En la comisión figuran abogados, religiosos, entre otros sectores

    Expandir imagen
    Inabie crea comisión de seguimiento y veeduría con representantes de distintos sectores
    Edificio que alberga las oficinas del Inabie (CEDIDA POR INABIE)

    El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó este miércoles que conformó una Comisión de Seguimiento y Veeduría integrada por representantes de diversos sectores de la sociedad.

    La iniciativa forma parte de su compromiso con el fortalecimiento de la transparencia, el diálogo y la rendición de cuentas en los procesos que desarrolla la institución.

    A través de una nota de prensa, la institución indicó que la comisión está integrada por el periodista Pablo McKinney; los abogados Rafael Dickson y Jottin Cury; el doctor Luis Cruz Jiminián; Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), en representación del sector empresarial; así como el padre Frankeli Rodríguez y el pastor Rafael Ponciano, representantes religiosos.

    RELACIONADAS

    Primer encuentro

    Los integrantes, sostuvieron un encuentro con el Comité de Compras y Contrataciones del Inabie, encabezado por el director ejecutivo de la institución, Adolfo Pérez.

    • Durante la reunión, conocieron aspectos relacionados con los procesos que desarrolla la entidad y que benefician a los estudiantes del sistema público nacional.

    Una gestión abierta

    Pérez destacó que la conformación de esta comisión responde a una visión de gestión abierta al acompañamiento de la sociedad, dispuesta a escuchar, explicar y rendir cuentas sobre sus actuaciones.

    El director ejecutivo señaló que este órgano constituye un espacio de acercamiento con distintos sectores de la sociedad.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.