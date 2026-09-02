Inabie crea comisión de seguimiento y veeduría con representantes de distintos sectores
En la comisión figuran abogados, religiosos, entre otros sectores
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó este miércoles que conformó una Comisión de Seguimiento y Veeduría integrada por representantes de diversos sectores de la sociedad.
La iniciativa forma parte de su compromiso con el fortalecimiento de la transparencia, el diálogo y la rendición de cuentas en los procesos que desarrolla la institución.
A través de una nota de prensa, la institución indicó que la comisión está integrada por el periodista Pablo McKinney; los abogados Rafael Dickson y Jottin Cury; el doctor Luis Cruz Jiminián; Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), en representación del sector empresarial; así como el padre Frankeli Rodríguez y el pastor Rafael Ponciano, representantes religiosos.
Primer encuentro
Los integrantes, sostuvieron un encuentro con el Comité de Compras y Contrataciones del Inabie, encabezado por el director ejecutivo de la institución, Adolfo Pérez.
- Durante la reunión, conocieron aspectos relacionados con los procesos que desarrolla la entidad y que benefician a los estudiantes del sistema público nacional.
Una gestión abierta
Pérez destacó que la conformación de esta comisión responde a una visión de gestión abierta al acompañamiento de la sociedad, dispuesta a escuchar, explicar y rendir cuentas sobre sus actuaciones.
El director ejecutivo señaló que este órgano constituye un espacio de acercamiento con distintos sectores de la sociedad.