Inabie crea comisión de seguimiento y veeduría con representantes de distintos sectores

Edificio que alberga las oficinas del Inabie ( CEDIDA POR INABIE )

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó este miércoles que conformó una Comisión de Seguimiento y Veeduría integrada por representantes de diversos sectores de la sociedad.

La iniciativa forma parte de su compromiso con el fortalecimiento de la transparencia, el diálogo y la rendición de cuentas en los procesos que desarrolla la institución.

A través de una nota de prensa, la institución indicó que la comisión está integrada por el periodista Pablo McKinney; los abogados Rafael Dickson y Jottin Cury; el doctor Luis Cruz Jiminián; Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), en representación del sector empresarial; así como el padre Frankeli Rodríguez y el pastor Rafael Ponciano, representantes religiosos.

Primer encuentro

Los integrantes, sostuvieron un encuentro con el Comité de Compras y Contrataciones del Inabie, encabezado por el director ejecutivo de la institución, Adolfo Pérez.

Durante la reunión, conocieron aspectos relacionados con los procesos que desarrolla la entidad y que benefician a los estudiantes del sistema público nacional.

Una gestión abierta

Pérez destacó que la conformación de esta comisión responde a una visión de gestión abierta al acompañamiento de la sociedad, dispuesta a escuchar, explicar y rendir cuentas sobre sus actuaciones.

El director ejecutivo señaló que este órgano constituye un espacio de acercamiento con distintos sectores de la sociedad.