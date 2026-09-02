El mal estado de las calles afecta a los residentes del sector El Embrujo III, quienes aseguran que llevan más de un año reclamando al Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros una solución a la problemática, sin que hasta el momento sus solicitudes hayan sido atendidas.

La denuncia fue realizada por la presidenta de la junta de vecinos del lugar, Margarita Flete, quien manifestó que la comunidad ha acudido en reiteradas ocasiones al cabildo y a los departamentos correspondientes para solicitar la reparación de las vías, pero no han recibido una respuesta concreta.

Deterioro de las calles

Según explicó, una de las situaciones más críticas se registra en los badenes ubicados en las intersecciones del sector, donde se han formado hoyos de gran profundidad que dificultan el paso de los vehículos, especialmente de aquellos de poca altura.

La dirigente comunitaria aseguró que el deterioro de las calles dificulta el tránsito y afecta la movilidad de los residentes, además de contribuir a la ocurrencia de taponamientos y congestionamientos en las vías.

A esta situación se suman los daños que, según denunció, sufren los vehículos de las personas que diariamente deben desplazarse por las calles afectadas del sector.

Reclamos y respuestas

Flete expresó su preocupación por la falta de respuesta de las autoridades municipales ante los constantes reclamos realizados por la comunidad.

Pidió al alcalde Ulises Rodríguez disponer una intervención de las vías.

La junta de vecinos de El Embrujo III exigió a las autoridades municipales que atiendan el deterioro de las calles y ofrezcan una respuesta concreta a los residentes.

Margarita Flete señaló que los moradores cumplen con el pago de sus impuestos, por lo que considera que tienen derecho a contar con calles transitables y seguras.