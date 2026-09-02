¿Qué hizo Conani con los menores rescatados en primera intervención a fundación en Haina?

Pared con las reglas que cumplían los miembros de la fundación. ( DIARIO LIBRE / JUAN GUIO )

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) aseguró este miércoles que, cuando intervino hace aproximadamente un año la fundación en Haina de donde fueron rescatados 13 menores de una presunta red de maltrato infantil, se auxilió a los niños y, tras evaluar cada caso, se reunieron con sus respectivas familias.

La explicación fue ofrecida por Dania Batista, encargada de Comunicaciones de Conani, quien precisó que la institución realizó un proceso de evaluación antes de determinar el retorno de los menores a sus hogares.

"Se rescataron los niños, se hicieron las indagatorias con respecto a sus núcleos familiares, y fueron reunificados a sus con ellos", explicó Batista.

Agregó que la reunificación fue resultado de un proceso en el que se estudió la situación particular de cada menor y de su entorno familiar. "Eso implica que se hizo un ejercicio de estudiar cada caso, y fueron llevados a esos espacios familiares nuevamente", precisó.

Ante la interrogante sobre por qué la Fundación Restaurando Vida un Muerto que Revive pudo continuar operando después de la intervención, Conani aclaró que las actuaciones relacionadas con la persecución de los responsables y las medidas judiciales correspondían al Ministerio Público.

Intervención de Conani

La intervención de hace un año se produjo luego de que la oficina de Conani en Haina alertara a las autoridades judiciales sobre la existencia del lugar y detectara que allí había menores bajo cuidado sin la debida autorización.

La presidenta ejecutiva de Conani, Ligia Pérez Peña, explicó el martes que la fundación nunca ha estado habilitada por la institución para funcionar como centro de protección de niños, niñas y adolescentes.

Tras la intervención, los menores fueron entregados a sus familiares y, según había informado Pérez Peña, Conani dio seguimiento a esas familias para evitar que volvieran a enviar a los niños al lugar.

Sin embargo, aproximadamente un año después, las autoridades volvieron a intervenir el inmueble luego de que un menor escapara del lugar y denunciara presuntos maltratos.

Diez menores permanecen bajo protección de Conani

Durante el operativo realizado el domingo 30 de agosto en la Fundación Restaurando Vida un Muerto que Revive, ubicada en Haina, fueron encontrados 13 menores, además del niño que había escapado del lugar y cuya denuncia permitió activar la investigación.

De los menores encontrados, con edades comprendidas entre tres meses y 13 años, diez permanecen bajo protección de Conani, mientras que otros cuatro fueron entregados a sus madres.

Los diez menores que permanecen bajo protección estatal están siendo evaluados por profesionales de las áreas de medicina y psicología de Conani, con el objetivo de determinar sus condiciones físicas y emocionales y establecer las medidas correspondientes.