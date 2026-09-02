Migración informa que deportó 34,195 haitianos indocumentados en agosto

Agentes de Migración durante operativo. ( FOTO CEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN )

La Dirección General de Migración informó este miércoles que deportó a 34,195 extranjeros en condición migratoria irregular durante el mes de agosto, mediante distintos operativos realizados en el territorio nacional.

La institución explicó que los extranjeros fueron entregados a las autoridades haitianas por los pasos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

Según Migración, asciende a 265,412 la cantidad de extranjeros deportados del país en lo que va de año, para un promedio mensual de 33,176. El promedio semanal es de 8,294, mientras que al día se deportan 1,184.

Del total de detenidos en agosto, 7,595 fueron entregados a las autoridades migratorias por miembros del Ejército, 16 por la Armada, 2,611 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y 2,207 por agentes de la Policía Nacional.

Detenciones por regiones

Migración detalló en una nota de prensa que Santo Domingo figura entre las provincias con mayor cantidad de detenidos, con 5,083, seguida de Elías Piña, con 3,675; Valverde, con 2,864; Pedernales, con 2,415, e Independencia, con 1,477.

En la región norte, Dajabón registró 4,492 detenciones; Santiago, 1,366; La Vega, 1,193; Montecristi, 1,249; Espaillat, 899; Puerto Plata, 854; Santiago Rodríguez, 603; María Trinidad Sánchez, 536; Hermanas Mirabal, 523; Monseñor Nouel, 419; Sánchez Ramírez, 317; Duarte, 313, y Samaná, 252.

En el Este fueron contabilizadas 1,258 detenciones en La Altagracia; 383 en San Pedro de Macorís; 317 en La Romana; 164 en Hato Mayor y 143 en El Seibo.

Mientras, en la región sur se registraron 1,094 detenciones en Barahona; 1,055 en San Juan; 682 en Bahoruco; 572 en Azua; 557 en Peravia y 276 en San José de Ocoa. En la zona central, San Cristóbal acumuló 770 detenciones y Monte Plata, 204.

La DGM aseguró que las acciones se desarrollaron bajo criterios de legalidad, respeto a los derechos fundamentales y aplicación de los protocolos establecidos.

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