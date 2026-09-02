Operación Armum: ocupan 200 armas y 40,000 municiones en allanamientos a armerías

Entre las armas ocupadas hay pistolas, revólveres y largas. ( FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA )

Unas 200 armas de fuego y aproximadamente 40,000 municiones fueron ocupadas durante los allanamientos realizados por el Ministerio Público en 18 armerías como parte de la Operación Armum, desplegada este martes en distintas zonas del país.

El Ministerio Público informó que entre las ocupadas figuran armas largas, pistolas y revólveres. También armas de guerra y otras de uso prohibido en República Dominicana.

La institución indicó que una cantidad considerable de las armas ocupadas no tenía ningún tipo de documentación ni constancia sobre su origen.

Uno de los principales hallazgos corresponde a las municiones. Las autoridades reportaron la ocupación de unas 40,000 unidades, muchas de ellas sin marcaje, una situación que, según el Ministerio Público, "evidencia que fueron traficadas de manera ilícita hacia República Dominicana".

Armas modificadas y de uso prohibido

Durante los allanamientos también fueron ocupadas armas modificadas o alteradas, así como cargadores tipo tambor, adaptadores, miras telescópicas y miras láser con punto rojo.

El Ministerio Público informó además sobre la ocupación de pertrechos pertenecientes a agencias de investigación del Estado que se encontraban en las armerías sin los permisos correspondientes.

Las autoridades no limitaron los hallazgos a armas y municiones, sino que también detectaron establecimientos que presuntamente realizaban distintas actividades sin las autorizaciones requeridas.

Armerías operaban sin licencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/whatsapp-image-2026-09-02-at-91422-pm1-7e6dd1ae.jpeg Según el Ministerio Público, entre las irregularidades encontradas están la operación de armerías sin licencia, el funcionamiento con licencias vencidas y la realización de trabajos de taller sin autorización. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/whatsapp-image-2026-09-02-at-91423-pm-80759240.jpeg Más de las armas incautadas. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA) ‹ >

También fueron detectadas presuntas operaciones de intermediación para la comercialización de armas sin licencia y la retención ilícita de armas de fuego pertenecientes a terceros.

Los allanamientos fueron realizados en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este, dijo el Ministerio Público en una nota de prensa.

Propietarios y representantes fueron arrestados

Como consecuencia de los hallazgos, los propietarios o representantes de las armerías intervenidas fueron arrestados en flagrante delito, informó el Ministerio Público.

La institución adelantó que solicitará medidas de coerción contra los detenidos ante la Oficina de Atención Permanente.

En el operativo participaron 25 fiscales, 190 agentes de la Policía Nacional, 19 inspectores del Ministerio de Defensa y 19 inspectores del Ministerio de Interior y Policía.

La investigación está a cargo de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, que dirige la procuradora de corte Maura Martínez, junto con las demás instituciones participantes.

El Ministerio Público informó que continuará profundizando las investigaciones para determinar el origen de las armas y municiones ocupadas y establecer las responsabilidades penales correspondientes.