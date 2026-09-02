Una patana cargada de varillas se volcó este miércoles en el paso a desnivel del Expreso V Centenario, próximo a la avenida San Martín y John F. Kennedy, provocando un fuerte congestionamiento en el flujo de vehículos.

El incidente ocurrió a las 3:00 de la tarde en sentido oeste-este y pasadas las 7:00 de la noche, la patana permanecía en el lugar, al igual que el material de construcción que transportaba.

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) acudieron al lugar para regular el tránsito y tratar de agilizar el flujo vehicular.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/d7f482c4-6024-430f-979c-228a83eb3bd3-f0b5d6fd.jpg Agentes de la Digesett regulan el tránsito en la zona. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/fd3bd579-d809-4fe9-8cb3-89166479550e-372a3e9a.jpg La patana iba cargada de varillas. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) ‹ >

De acuerdo con los datos obtenidos, la patana pertenece a la Asociación de Camioneros de Carga de Pedro Brand.

No hay lesionados

Hasta el momento no se han informado sobre personas lesionadas ni las circunstancias que provocaron el vuelco del vehículo pesado.